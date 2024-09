L’architecte Lina Ghotmeh parle de sa passion pour l’archéologie et de ses nouveaux projets

Lors d’un récent voyage à Boukhara, en Ouzbékistan, Lina Ghotmeh est tombée amoureuse des mausolées de la ville datant du Xe siècle. « La maçonnerie en briques tressées est époustouflante », déclare l’architecte libanaise lors d’un appel depuis Paris, où elle a pu découvrir les mausolées de la ville. son studio éponyme Le 11e arrondissement abrite un immeuble de bureaux, … Aux côtés de son équipe, qui oscille entre 25 et 30 personnes, l’objectif est de capter la « monumentalité fragile » qui caractérise sa vision.

Nous avons parlé à Ghotmeh de ses projets à venir, de sa passion pour l’archéologie et de la raison pour laquelle nous avons tous besoin d’un rappel que ce sont en fait les bactéries qui gouvernent le monde.

Quand vous étiez enfant, vous vouliez devenir archéologue et cela a continué à vous influencer. D’où vient cette passion, selon vous ? J’ai grandi à Beyrouth, une ville encore très instable. On peut y voir l’histoire et les cicatrices. Les bâtiments ont été détruits et rénovés, et la lumière méditerranéenne apporte un contraste unique qui accentue la matérialité. En même temps, je passais mes week-ends et mes étés dans un village de montagne d’où mon père est originaire. Je me souviens d’avoir vu des maçons travailler la pierre et la terre. Quand on est enfant, on se dit : « Je peux construire cette maison. »

Le projet de Lina Ghotmeh pour le Musée national estonien s’est heurté aux exigences du concours, en le déplaçant du site proposé vers un endroit proche d’une ancienne base militaire soviétique. © Takuji Shimmura, avec l’aimable autorisation de DGT

Comment l’archéologie se manifeste-t-elle dans votre travail aujourd’hui ? L’archéologie est un processus de recherche d’architecture engloutie par la terre. Cette capacité à ne faire qu’un avec notre environnement est fascinante et nourrit la façon dont je conçois mon travail. Chaque projet est une quête, comme une fouille. Il s’agit de trouver des traces qui existent déjà et de leur redonner vie de manière originale. Le domaine de l’archéologie raconte toujours des histoires sur la façon dont nous avons construit et interagi avec notre environnement, en mettant constamment en perspective ce qui a déjà été fait.

Vous avez récemment livré un projet d’envergure pour Hermès : un vaste atelier construit avec 500 000 briques locales et de la géothermie pour le chauffage, qui a obtenu le meilleur classement français en matière de performance énergétique et carbone. Cela me semble un bel exemple de l’état d’esprit que vous décrivez. Exactement. Il ne s’agit pas seulement d’une obsession pour l’écologie, mais aussi d’une quête de matériaux plus durables. Tout acte de construction doit avoir un impact positif sur son environnement. Les matériaux bio ou géosourcés s’inscrivent dans un mode de production circulaire, où tout ce que vous extrayez peut être ramené à la terre. Le design d’Hermès s’inscrit dans cette relation : les briques que nous avons utilisées ont été fabriquées à la main à partir de la terre trouvée sur le site. Elles évoquent la possibilité que l’architecture devienne un jour une ruine et soit finalement réutilisée. En ce sens, elle boucle la boucle de l’archéologie.

Intérieurs des ateliers Hermès en Normandie, France. © Lina Ghotmeh — Architecture | photo © Iwan Baan | © Hermès, 2023

Comment résumeriez-vous votre philosophie de conception ? Mon travail s’articule autour de l’existence d’une œuvre architecturale qui pourrait être très présente et en même temps très susceptible de disparaître ou de se dissoudre. Il y a un sentiment de simplicité complexe et de monumentalité fragile. Je cherche à m’associer à des clients qui sont prêts à prendre le temps de réaliser une architecture de qualité. Construire demande beaucoup d’efforts ; faisons en sorte que cela en vaille la peine.

L’héritage et la tradition sont très importants dans votre travail, pourquoi ? En architecture, nous reconnaissons l’importance de notre inconscient collectif, le fait que nous ne sommes pas seulement des êtres rationnels, mais que nous sommes également guidés par la mémoire et l’histoire qui nous constituent. Il s’agit d’essayer d’écouter qui nous sommes en tant qu’êtres humains et de le faire à travers l’architecture. En reconnaissant cette complexité, vous permettez également à l’architecture d’être plus inclusive envers les gens et plus en phase avec nos émotions. Bien sûr, nous apprenons du passé, mais c’est plus profond que cela.

Les institutions adoptent une approche de plus en plus réfléchie de la philosophie de conception des architectes qu’elles engagent, et il semble que votre mentalité soit vraiment dans l’air du temps. Pensez-vous qu’il y a quelque chose dans votre approche qui est particulièrement actuel ? Lorsque j’ai commencé à travailler sur la relation entre l’architecture et la nature, je n’essayais pas de réagir à quoi que ce soit. C’est venu spontanément parce que j’étais très attaché à la nature. C’était une façon de voir la beauté et de survivre dans un contexte comme celui du Liban et de Beyrouth. C’est quelque chose auquel je me suis toujours attaché. Lorsque vous concevez un bâtiment, vous ne pouvez pas ignorer l’environnement ou les personnes qui vont l’utiliser. Si nous regardons les sociétés qui nous ont précédés, elles étaient plus en phase avec elles-mêmes et avec la nature, capables de vivre de manière plus écosystémique. Le rapport à la tradition devient très pertinent aujourd’hui, et je suis heureux de faire partie des architectes qui participent au développement de ce mode de pensée.

Extérieur du complexe Stone Garden de 13 étages. Iwan Baan

À quoi ressemble votre processus en termes pratiques ? Tout commence toujours par des questions. À quoi ressemble le site ? Quelles sont les ressources ? Y a-t-il des artisans locaux à proximité ? Nous essayons de comprendre l’histoire du lieu et les typologies d’architecture qui y existent. En même temps, comme la plupart des architectes, j’ai mon Moleskine et je fais toujours des croquis ou des aquarelles en réfléchissant à la façon dont toutes ces informations nourrissent le projet. Ce n’est jamais un processus linéaire. C’est comme un travail de détective. Le récit n’est pas seulement un concept avec lequel on vend un projet, il est intégré au projet final lui-même. Je suis heureux lorsque les gens découvrent un bâtiment et ressentent l’expérience vécue. C’est très important. Ensuite, cela devient collectif et va au-delà de l’architecte.

Vous travaillez actuellement sur deux projets majeurs, le Pavillon national du Royaume de Bahreïn, pour le printemps prochain Expo 2025 Osakaet le futur musée d’art contemporain d’AlUla, en Arabie saoudite. Parlez-moi un peu de votre travail sur des espaces aussi distincts. Lorsqu’on m’a demandé de concevoir le pavillon, j’ai pris en compte les éléments communs entre Bahreïn et Osaka : les deux villes sont proches de l’eau et ont une culture maritime. Il était très important de collaborer avec des artisans locaux et d’utiliser des techniques qu’ils maîtrisaient déjà. Je ne voulais pas imposer une autre méthode de construction. C’est pourquoi les ressources sont si importantes. Le bois était un matériau évident. Nous avons spécifiquement utilisé des planches non conçues qui pourraient être réutilisées une fois le pavillon démonté. La forme est destinée à évoquer un bateau en construction, prêt à nous emmener tous ensemble en voyage. À l’intérieur du bateau, il y a une structure plus petite, semblable à un utérus, avec du tissu tendu sur lequel une histoire sur la culture maritime de Bahreïn sera projetée. C’est une expérience très immersive et intime.

Le musée, lui, se trouve dans le désert que les Nabatéens ont traversé et où ils ont construit leurs tombeaux dans les rochers. C’est un paysage incroyable. En travaillant dans cet espace, on apprend beaucoup sur l’architecture climatique et sur la façon dont nous pouvons mieux répondre à notre environnement. Ce sera une oasis et nous nous interrogerons sur le rôle que peut jouer un musée d’art contemporain pour rassembler les gens et relier l’art à la nature.

Vue du port industriel de Beyrouth, la ville natale de Ghotmeh, depuis une unité du bâtiment à usage mixte Stone Garden. Iwan Baan

Comment voyez-vous l’avenir de l’architecture ? Qu’est-ce qui se profile à l’horizon et qui vous passionne ? C’est aujourd’hui que se construit l’avenir. Il s’agit de se concentrer sur de nouveaux matériaux à utiliser, des matériaux biosourcés plus écologiques et durables. En tant qu’architectes, nous luttons constamment contre la consommation et le gaspillage. Ce qui m’intéresse le plus, ce sont les projets qui développent et utilisent de nouveaux matériaux, comme le chanvre et les champignons.

J’ai grandi avec le désir de construire pour rassembler les gens et lutter contre la guerre. Quand je vois toutes les destructions dans le monde et que nous sommes toujours au bord du conflit, c’est troublant. Cela me donne encore plus envie de provoquer un changement positif et de construire plutôt que de démolir.

Nous avons certainement beaucoup à apprendre. J’ai lu il y a quelque temps que notre corps était composé de plus de bactéries que de cellules humaines. Cette pensée nous permet de réaliser que nous sommes une continuité de la nature. En tant qu’êtres humains, nous cherchons constamment à contrôler notre environnement et la nature, alors qu’en réalité nous ne sommes pas des êtres humains. sont La nature. Quand nous en prenons conscience, cela souligne la force de notre relation avec la nature. Il n’y a pas de dualité. Cela nous apporte également de la modestie en tant qu’espèce humaine. Nous ne gouvernons pas réellement le monde.