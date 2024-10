L’architecte Lego Banksy de Cardiff construit des sites gallois emblématiques

@minibrickarchitecture Un modèle antérieur de Penarth Pier a tout lancé pour Lego Banksy

Construire des modèles Lego est une activité dans laquelle des personnes de tous âges passent des heures et des heures avec satisfaction depuis des décennies. Mais lorsqu’un homme de Cardiff a combiné son amour pour les Lego avec ses intérêts pour l’architecture et même le sport, il a été surpris de constater un intérêt généralisé pour son passe-temps. L’auto-surnommé « Lego Banksy » a recréé des bâtiments et des structures emblématiques à travers le Pays de Galles et au-delà, notamment la station de sauvetage de Tenby, la jetée de Penarth et le stade de Cardiff City, et les a publiés sur les réseaux sociaux. « Les Lego font sourire les gens et ce qu’il y a de bien avec les Lego, c’est qu’ils plaisent autant aux enfants de 80 ans qu’aux enfants de six ans », a-t-il déclaré.

«Beaucoup de gens construisent des Lego. Quand je jouais avec des Lego quand j’étais enfant, je me disais : « J’ai tout un tas de Lego, que puis-je construire avec ? « Mais les Lego sont de plus en plus basés sur des instructions et vous pouvez réaliser des choses incroyables. Ce que j’aime faire et ce que je semble, pour une raison quelconque, avoir l’œil, c’est recréer en Lego ce que les gens voient dans la rue. L’homme de 55 ans, qui publie des images de ses créations sur ses pages de réseaux sociaux aux côtés des lieux réels qui les ont inspirées, dit qu’il choisit principalement de ne pas révéler son identité parce qu’il veut que l’accent soit mis sur son travail. Mais, dans une interview avec BBC Wales, il a admis qu’il aimait le surnom de « Lego Banksy », inventé par l’un des rares amis à savoir ce qu’il fait. « Il ne s’agit pas d’un grand mystère. Je suis juste moi, je ne suis rien qui puisse enthousiasmer quiconque », a-t-il déclaré. « Mais j’espère que ce que je construis enthousiasmera les gens. »

@minibrickarchitecture Un amour combiné du sport et des Lego a conduit Banksy à recréer le domicile des équipes de football du Pays de Galles et de Cardiff City.

Les modèles Lego ont commencé à attirer l’attention « dans le confinement le plus profond et le plus sombre », en commençant par celui de Penarth Pier qui a circulé sur diverses pages de médias sociaux et a généré des « commentaires positifs ». «C’était le premier qui a été rendu public. Le premier était entièrement multicolore et c’était plutôt amateur par rapport à ce qui a été produit depuis », a-t-il déclaré. « Je suppose que j’avais alors un peu plus de confiance. » Il a ensuite modélisé la station de sauvetage de Tenby, dans le Pembrokeshire, qui avait une « traction incroyable », et a commencé à regarder plus loin, inspiré par son amour pour l’équipe de football d’Arsenal. « J’ai beaucoup travaillé sur l’ancien terrain d’Arsenal, Highbury », a-t-il déclaré. « L’un des avantages des Lego est d’avoir la capacité de créer quelque chose qui n’existe plus. »

@minibrickarchitecture La station de sauvetage de Tenby est l’une des pièces dont Lego Banksy est le plus fier

Un certain nombre de facteurs différents entrent en jeu dans le choix du sujet parfait, a-t-il déclaré – le plus important étant de s’assurer qu’il vous plaise. « Vous passerez beaucoup de temps à le faire et il est très difficile de maintenir l’élan sur quelque chose que vous n’aimez pas vraiment. «Ils doivent également être capables de reproduire en Lego, avec la taille et l’échelle des fenêtres, etc. Certaines choses que vous ne pourriez tout simplement pas reproduire dans Lego, sinon vous leur rendriez un mauvais service. D’autres bâtiments, on les regarde et on se dit « c’est fait pour être construit en Lego ». Les modèles peuvent prendre « énormément de temps », mais la durée exacte de chacun varie considérablement. « Cela peut littéralement prendre entre une soirée et trois mois », a-t-il ajouté. « S’il s’agit d’un petit modèle et que vous disposez de toutes les pièces disponibles, c’est parfait. Mais cela arrive très rarement. En général, je commande des pièces sur place, parfois auprès de trois ou quatre fournisseurs différents. »

@minibrickarchitecture En tant qu’habitant de Cardiff, Lego Banksy s’est inspiré de sa ville natale

Et les stocker est une autre considération, Lego Banksy devant s’habituer à permettre aux anciens modèles d’avoir une nouvelle vie. « J’ai beaucoup de chance d’avoir de la place pour eux et d’avoir une femme qui ne me dérange pas qu’ils soient là », a-t-il déclaré. « Mais en fin de compte, les Lego doivent être exposés ou détruits. Dans un monde où le recyclage est vraiment important, l’un des avantages des Lego est qu’ils peuvent être réutilisés et finalement transformés en quelque chose d’autre. Que ce soit après trois semaines ou trois ans, c’est une autre question. « On s’y attache quand on l’a fait, mais évidemment, si on en a une bonne photo, c’est un peu comme si on passait un moment agréable quand on part en vacances mais qu’on se rend compte qu’on ne peut pas y rester. pour toujours. » Les modèles les plus gratifiants sont souvent ceux qui ont été commandés par d’autres personnes, a-t-il déclaré. « Lorsque les gens m’envoient des photos de ce que j’ai construit pour eux et les exposent dans leur maison, c’est bien mieux que de les exposer dans ma maison. C’est génial, c’est fantastique.

@minibrickarchitecture À la suite de la populaire série Welcome to Wrexham, Lego Banksy a construit l’hippodrome et le pub voisin, The Turf.