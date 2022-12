L’architecte japonais Isozaki, lauréat du prix Pritzker, décède à 91 ans

Arata Isozaki, un architecte japonais lauréat du prix Pritzker connu comme un géant post-moderne qui a mélangé la culture et l’histoire de l’Orient et de l’Occident dans ses créations, est décédé de vieillesse. Il avait 91 ans.

Isozaki est décédé mercredi à son domicile sur l’île d’Okinawa, au sud du Japon, selon le Bijutsu Techo, l’un des magazines d’art les plus respectés du pays, et d’autres médias.

Isozaki a remporté le prix d’architecture Pritzker, la plus haute distinction internationale dans le domaine, en 2019.

Isozaki a commencé sa carrière d’architecte sous l’apprentissage de la légende japonaise Kenzo Tange, lauréat du Pritzker 1987, après avoir étudié l’architecture à l’Université de Tokyo, la meilleure école du Japon.

Isozaki a fondé son propre bureau, Arata Isozaki & Associates, qu’il a appelé “Atelier” vers 1963, tout en travaillant sur une bibliothèque publique pour sa préfecture d’origine d’Oita – l’une de ses premières œuvres.

Il a été l’un des précurseurs des architectes japonais qui ont conçu des bâtiments à l’étranger, transcendant les frontières nationales et culturelles, et également en tant que critique du développement urbain et de la conception des villes.

Parmi les œuvres les plus connues d’Isozaki figurent le Musée d’art contemporain de Los Angeles et le stade Palau Sant Jordi de Barcelone construit pour les Jeux d’été de 1992. Il a également conçu des bâtiments emblématiques tels que le Team Disney Building et le siège de la Walt Disney Company en Floride.

Né en 1931 à Oita, il avait 14 ans lorsqu’il vit les séquelles des bombardements atomiques américains d’Hiroshima et de Nagaski en août 1945, qui tuèrent 210 000 personnes.

Cela a conduit à sa théorie selon laquelle les bâtiments sont transitoires mais doivent également plaire aux sens.

Isozaki avait dit que sa ville natale avait été bombardée et à travers le rivage.

“J’ai donc grandi près de Ground Zero. C’était en ruines complètes, et il n’y avait pas d’architecture, pas de bâtiments et même pas de ville”, a-t-il déclaré lorsqu’il a reçu le Pritzker. “Donc, ma première expérience de l’architecture a été le vide de l’architecture, et j’ai commencé à réfléchir à la façon dont les gens pourraient reconstruire leurs maisons et leurs villes.”

Isozaki était également un critique social et culturel. Il a dirigé des bureaux à Tokyo, en Chine, en Italie et en Espagne, mais a déménagé dans la région d’Okinawa, au sud-ouest du Japon, il y a environ cinq ans. Il a enseigné à l’Université de Columbia, à Harvard et à Yale. Ses œuvres incluent également la philosophie, les arts visuels, le cinéma et le théâtre.