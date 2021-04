NEW YORK – Bernie Madoff, le financier qui a plaidé coupable d’avoir orchestré le plus grand stratagème de Ponzi de l’histoire, est décédé mercredi dans une prison fédérale.

Le Bureau fédéral des prisons a confirmé que Madoff était décédé de causes naturelles tôt mercredi. La porte-parole de BOP, Kristie Breshears, a déclaré que la famille de Madoff avait été informée de son décès dans l’établissement médical de l’agence à Butner, en Caroline du Nord.

L’année dernière, les avocats de Madoff ont déposé des documents judiciaires pour tenter de faire sortir le jeune homme de 82 ans de la pandémie de COVID-19, affirmant qu’il souffrait d’une maladie rénale en phase terminale et d’autres problèmes de santé chroniques. La demande a été refusée.

Madoff a admis avoir escroqué des milliers de clients sur des milliards de dollars d’investissements sur des décennies.

«Sa vie est terminée, mais son héritage larcin a été gravé de manière indélébile dans la tradition de l’investissement», a déclaré Sam Stovall, auteur de «Les sept règles de Wall Street» et stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Un fiduciaire nommé par le tribunal a récupéré plus de 13 milliards de dollars sur environ 17,5 milliards de dollars que les investisseurs ont investis dans l’entreprise de Madoff. Au moment de l’arrestation de Madoff, de faux relevés de compte indiquaient aux clients qu’ils détenaient des avoirs d’une valeur de 60 milliards de dollars.

Madoff, un ancien président du marché boursier du Nasdaq de New York, a mené une escroquerie de plusieurs décennies qui a donné aux célébrités, aux organismes de bienfaisance, aux fonds financiers et aux investisseurs ordinaires des rendements lucratifs et étrangement stables sur leurs investissements.

Les revenus ont afflué, enrichissant Madoff et sa famille. Son style de vie haut de gamme comprenait un condo à Manhattan, une maison en bord de mer à Montauk dans l’est de Long Island, une maison de vacances à Nantucket et un appartement de vacances de trois chambres dans le sud de la France.

Mais Madoff a conçu un schéma classique de Ponzi, dans lequel l’argent des investisseurs plus récents est allé payer les investisseurs précédents.

L’escroquerie s’est effondrée en décembre 2008, lorsque les entreprises de Madoff n’ont pas pu couvrir les demandes de retrait croissantes des investisseurs qui cherchaient de l’argent au milieu de la Grande Récession.

Pour beaucoup de ceux qui avaient auparavant fait confiance et même vénéré Madoff, l’effondrement a anéanti leur épargne-vie et leurs plans de retraite. Certains ont dû chercher un nouvel emploi ou emménager avec des amis et des parents.

Pour Madoff, le début de la fin est venu quand il a avoué la vérité à ses fils, Mark et Andrew. Ils ont informé les autorités fédérales, qui ont arrêté Madoff.

Il a plaidé coupable en 2009 et a insisté sur le fait qu’il était le seul à diriger le stratagème de Ponzi et à avoir orchestré des décennies de mensonges. Le juge fédéral Denny Chin l’a condamné à 150 ans de prison, une peine à vie plus typique des peines infligées aux pires truands et criminels violents.

« Cent cinquante ans m’ont vraiment fait du bien que, pour la première fois, le gouvernement se soit rallié à nous et ait fait ce qu’il fallait », a déclaré Michael DeVita, un investisseur Madoff de Chalfont, Pennsylvanie, après que Chin ait prononcé la sentence.

Cinq anciens employés de Madoff ont été condamnés en 2014 pour avoir aidé à l’escroquerie massive. Dans cette affaire, un sixième ancien employé a été le principal témoin du gouvernement après avoir avoué sa propre implication.

Madoff a passé la majeure partie de sa peine dans une prison fédérale et un centre médical à Butner, en Caroline du Nord, sous le numéro de registre des détenus 61727-054. Parmi ses codétenus figuraient le regretté Cheikh Omar Abdel-Rahman, qui a été condamné dans un complot terroriste des années 1990 visant à bombarder le World Trade Center et des points de repère autour de New York.

Début 2020, Madoff était confiné à un fauteuil roulant. Il souffrait d’essoufflement qui l’obligeait à prendre de l’oxygène la nuit. Et il avait une maladie cardiovasculaire, selon son avocat, Brandon Sample.

Madoff a été admis dans une unité de soins de confort de la prison en juillet 2019. Après avoir initialement refusé la dialyse, la procédure de filtrage du sang couramment prescrite aux patients insuffisants rénaux, il a accepté de commencer le traitement en décembre, selon le dossier du tribunal.

Tout en soulignant que Madoff ne conteste pas «la gravité de ses crimes» ou «ne cherche pas à minimiser les souffrances de ses victimes», Sample a soutenu que les conditions de l’escroc condamné respectaient les lignes directrices pour une libération humanitaire.

Le tribunal a dit non.

Contribuant: Michael Balsamo de l’AP et Kevin Johnson des USA TODAY