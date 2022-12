L’architecte du complot visant à kidnapper le gouverneur Whitmer sera condamné

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Les procureurs recommandent une peine de prison à vie pour un co-chef de file du complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan, rappelant à un juge que les publications sur les réseaux sociaux et les conversations secrètement enregistrées ont révélé un désir effrayant de déclencher un «règne de terreur » en 2020.

Barry Croft Jr. devait comparaître devant un tribunal fédéral mercredi, un jour après que l’allié clé Adam Fox a été condamné à 16 ans de prison après que les procureurs ont également recommandé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour son rôle dans un stratagème visant à arracher le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer et galvaniser leurs confédérés vers guerre civile dans d’autres États.

Les conspirateurs étaient furieux contre les restrictions sévères du COVID-19 que Whitmer et les responsables d’autres États avaient mises en place au cours des premiers mois de la pandémie, ainsi que les menaces perçues contre la possession d’armes à feu.

Croft, un camionneur du Delaware, portait régulièrement un chapeau tricorne commun pendant la Révolution américaine et avait des tatouages ​​​​sur ses bras symbolisant la résistance – «Expect Us» – alors qu’il se rendait dans l’Ohio, le Wisconsin et le Michigan pour rencontrer des extrémistes partageant les mêmes idées.

“Bien qu’il n’ait peut-être pas eu de contrôle hiérarchique sur tous les autres participants, il a coordonné et poussé la mise en œuvre du complot depuis sa création jusqu’à ses dernières étapes”, a déclaré le procureur adjoint américain Nils Kessler dans un dossier judiciaire.

“La seule étape restante était que le gouverneur se présente à son chalet afin qu’ils puissent lancer leur plan, mais heureusement, elle était toujours hors de leur contrôle”, a déclaré le procureur.

Whitmer n’a pas été blessé physiquement. Le FBI, qui était secrètement intégré au groupe, a rompu les choses un mois avant l’élection présidentielle de 2020 et arrêté 14 personnes.

Fox, 39 ans, et Croft, 47 ans, ont été reconnus coupables de deux chefs de complot lors d’un deuxième procès en août. Croft a également été reconnu coupable de possession d’un explosif non enregistré. Un autre jury à Grand Rapids, dans le Michigan, n’a pas pu se prononcer sur le couple lors du premier procès au printemps dernier, mais a acquitté deux autres hommes.

“L’enlèvement du gouverneur n’était censé être que le début du règne de terreur de Croft”, a déclaré Kessler. “Il a appelé à des émeutes, ‘incendiant’ des responsables gouvernementaux dans leur sommeil et déclenchant un effet ‘domino’ de violence à travers le pays.”

Un élément de preuve clé : Croft, Fox et d’autres ont voyagé pour voir la maison de vacances de Whitmer dans le nord du Michigan, avec des agents d’infiltration et des informateurs à l’intérieur de la cabale.

À un moment donné, Croft a dit à ses alliés : « Je n’aime pas non plus voir quelqu’un se faire tuer. Mais on ne fait pas d’omelette sans casser quelques œufs, tu vois ce que je veux dire ?

L’avocat de Croft a tenté d’adoucir le rôle de son client. Dans un dossier judiciaire, Joshua Blanchard a déclaré que l’homme de l’Ours, dans le Delaware, n’avait pas réellement d’autorité sur les autres et les frustrait souvent parce qu’il “ne faisait que parler”.

Croft fumait 2 onces (56 grammes) de marijuana par semaine, a déclaré Blanchard.

“En termes simples, dans la mesure où le jury a déterminé qu’il était un participant, comme ils l’ont nécessairement fait, il était un participant dans une moindre mesure que les autres”, a insisté Blanchard.

Deux hommes qui ont plaidé coupable et témoigné contre Fox et Croft ont reçu des pauses substantielles : Ty Garbin est déjà libre après une peine de prison de 2 ans et demi, tandis que Kaleb Franks a été condamné à une peine de quatre ans.

Devant un tribunal d’État, trois hommes ont récemment été condamnés à de longues peines pour avoir aidé Fox au début de l’été 2020. Cinq autres attendent leur procès dans le comté d’Antrim, où se trouve la maison de vacances de Whitmer.

Lorsque le complot a été éteint, Whitmer a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, affirmant qu’il avait «réconforté ceux qui semaient la peur, la haine et la division». En août, 19 mois après avoir quitté ses fonctions, Trump a déclaré que le plan d’enlèvement était un “faux accord”.

Ed White à Detroit a contribué à cette histoire. Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press