L’architecte Dong-Ping Wong affirme avoir été “gelé” du projet + Pool

L’architecte new-yorkais Dong-Ping Wong, qui a eu l’idée d’une piscine flottante en forme de croix proposée pour la ville de New York, affirme avoir été « exclu » du projet.

Wong a fait cette affirmation dans un article sur Instagramqui a évoqué l’actualité récente selon laquelle le projet + Pool a reçu 16 millions de dollars pour avancer.

Dans son message, Wong s’est également dit préoccupé par la perte de sa vision civique originale du projet, affirmant que « les idéaux qui fondaient le projet ont lentement cédé la place à des intérêts qui donnaient la priorité à l’argent, exposant le projet aux leviers de la gentrification ».

Wong, maintenant directeur du cabinet basé à New York Architectes alimentairesa dirigé la conception de + Pool sous le défunt studio Famille avec les co-fondateurs de PlayLab Inc Archie Lee Coates IV et Jeff Franklin et architecte Oana Stanescu lorsqu’il “a été lancé comme une alouette” en 2010.

La piscine flottante, qui filtrerait jusqu’à 1 000 000 de gallons d’eau de rivière par jour sans utiliser de produits chimiques, a été conçue pour flotter dans les cours d’eau de la ville de New York afin de permettre une baignade accessible au public.

“Le but n’était pas seulement de construire une piscine”

“Quand j’ai lancé +Pool, l’objectif n’était pas seulement de construire une piscine”, a déclaré Wong dans son message. “L’objectif était de voir s’il était possible d’apporter de grands changements civiques à la ville, à partir de zéro, dans des endroits qui sont souvent négligés.”

Depuis le lancement du projet, il a fait face à une série des démarrages et des arrêts, car sa technologie et sa conception désormais brevetées devaient être approuvées par des organisations municipales, commerciales et environnementales.

En 2015, l’association à but non lucratif 501c3 Amis de + Piscine a été créée pour être l’organisme organisateur du projet.

“Lorsque nous avons décidé de créer une organisation à but non lucratif en 2015, nous partions de l’idéal selon lequel une organisation à but non lucratif protégerait le projet des intérêts privés et garantirait qu’il reste un projet pour tout le monde”, a déclaré Wong dans son message.

“Je n’ai jamais été invité à une réunion du conseil d’administration”

Depuis 2022, Wong affirme qu’il a commencé à être “gelé” du projet après avoir soulevé des préoccupations internes concernant ce qu’il décrit comme le “manque de diversité de longue date au sein du conseil d’administration du Pool”.

“Ces questions ont été écartées à plusieurs reprises, j’ai été exclu du projet”, a-t-il écrit sur Instagram.

“J’ai écrit au conseil d’administration en 2021 que nous devrions établir une position claire sur la race et la discrimination en tant qu’organisation”, a déclaré Wong à Dezeen.

“Environ un an plus tard, j’ai participé à une réunion du conseil d’administration et j’ai écouté le conseil d’administration discuter d’une déclaration du DEI qu’ils préparaient. Dans la déclaration, le seul élément concret était de mener une enquête annuelle sur le nombre de personnes de couleur impliquées dans le projet. ,” il a continué.

“J’ai demandé s’il y avait plus à faire et ils ont répondu non. Après cette réunion du conseil d’administration, qui a eu lieu en avril 2022, je n’ai jamais été invité à nouveau à une réunion du conseil d’administration, à une réunion de conception ou d’ingénierie, à un gala ou à un événement de collecte de fonds ou à toute discussion interne.”

Le record en matière d’accessibilité “parle de lui-même”, affirme + Pool

Amis de + Piscine conteste le récit de Wong.

En réponse à la publication Instagram de Wong, l’organisation à but non lucratif a déclaré à Dezeen que Wong avait décidé de ne pas s’impliquer dans la progression de l’organisation mais plutôt de centrer son travail sur l’architecture de + Pool. L’organisation a également affirmé que Wong continue d’être invité à tous les événements et activités.

“Le bilan de + Pool en matière d’éducation à la natation et d’accessibilité à la natation pour les communautés de couleur parle de lui-même”, a déclaré à Dezeen la directrice générale de Friends of + Pool Kara Meyer.

“Friends of + Pool a fait de DEI une priorité majeure dans ses politiques et programmes, c’est pourquoi il s’agissait d’une pièce maîtresse des annonces du gouverneur et du maire lors de la conférence de presse du 5 janvier.”

Aucun des fondateurs du projet ne siège au conseil d’administration, selon l’organisation à but non lucratif, même si elle affirme qu’ils continuent d’avoir leur mot à dire dans la formulation de recommandations.

Les autres co-fondateurs ont déclaré à Dezeen qu’ils estimaient que le projet était toujours conforme à son intention initiale.

“Nous sommes fiers de la façon dont l’organisation à but non lucratif réalise notre vision originale”, ont déclaré les cofondateurs Coates IV, Franklin et Stănescu à Dezeen dans une déclaration commune.

“En fait, cela a dépassé ce que chacun d’entre nous avait imaginé. Cela devrait être un moment de célébration collective et c’est à ce moment-là que le travail commence réellement.”

L’approbation du financement est « douce-amère »

Un emplacement pour + Pool a également été contesté. En 2021,Société de développement économique de New York a confirmé un site provisoire pour le projet au nord du pont de Manhattan, bien que Amis de + Piscine a déclaré à Dezeen qu’un site final n’avait pas encore été choisi par le gouvernement.

L’emplacement provisoire se situe entre la résidence de Wong et le bureau de Food Architects dans le quartier de Chinatown à New York. Alors que + Pool n’était “à l’origine jamais prévu pour venir à Chinatown” selon le concepteur, son emplacement proposé a encore renforcé un lien personnel avec le projet pour Wong.

“Je suis sino-américain et nous avons le bureau à Chinatown depuis sept ou huit ans, selon l’endroit où l’on compte les frontières de Chinatown”, a-t-il déclaré à Dezeen.

“J’avais l’impression de pouvoir parler du projet et de ses relations avec les communautés mal desservies d’une manière beaucoup plus personnelle et spécifique qu’avant qu’il ne soit localisé ici.”

Entretien en direct avec l’architecte Dong-Ping Wong dans le cadre du Virtual Design Festival

Wong a qualifié les 16 millions de dollars récemment approuvés pour le projet de « doux-amer » sur Instagram.

“Avec + Pool plus proche de la réalité, je m’inquiète de la manière dont les dirigeants traiteront les communautés de longue date du quartier – dont la majorité sont des personnes de couleur et à faible revenu”, a-t-il écrit.

“Je m’inquiète des concessions d’accès qui pourraient être faites au service d’intérêts commerciaux et des accords avec des développeurs prédateurs qui pourraient avoir lieu à mon insu.”

Amis de + Piscine a récemment annoncé que les 16 millions de dollars seraient utilisés pour créer une version de 2 000 pieds carrés (185 mètres carrés) de + Pool qui sera construite pour des tests à l’été 2024, avec des plans pour l’ouvrir aux nageurs en 2025. Les versions originales du projet ont été réalisées que la piscine modulaire pourrait atteindre jusqu’à 9 000 pieds carrés (836 mètres carrés).

Selon l’équipe, cela servira également de projet pilote pour la conception et la technologie de + Pool qui seront utilisées dans tout l’État de New York.

Les images sont une courtoisie Amis de + Piscine.