L’architecte d’intérieur d’Edmonton remporte le prix émergent du Western Magazine

Photo fournie / Brianna Hughes Intérieurs

Contenu de l’article La décoratrice d’intérieur d’Edmonton Brianna Hughes a été honorée par le magazine Western Living en tant que récipiendaire du prix commémoratif Robert Ledingham. Hughes a remporté le prix lors de l’événement Western Living Designers of the Year Awards, qui a eu lieu le 12 septembre à Vancouver. Hughes était auparavant finaliste pour le prix en 2023. Elle a déclaré que remporter le prix signifiait beaucoup pour elle et était une énorme motivation.

Contenu de l’article « Cela m’encourage vraiment à continuer d’aller de l’avant », a déclaré Hughes. « Et j’aime ce que je fais. Je suis super passionné par le design. Cela peut parfois être un secteur un peu difficile. Je pense donc que cela m’encourage vraiment à continuer d’avancer et de créer des espaces uniques pour mes clients. Le travail de Hughes a été sélectionné parmi une soumission accompagnée d’images et d’une biographie. Parmi des centaines de candidatures, Hughes a déclaré que le magazine avait sélectionné la sienne pour le Robert Ledingham Memorial Award, qui récompense des designers émergents exceptionnels. Hughes travaille dans le design d’intérieur depuis huit ans et son entreprise, Brianna Hughes Intérieursen est à sa troisième année d’ouverture en octobre. Alors qu’elle était auparavant décoratrice d’intérieur dans une autre entreprise, Hughes a fait ses débuts en tant que photographe. Travaillant derrière la caméra pendant 15 ans, la biographie de Hughes sur le site Web indique qu’elle est devenue «connu pour ses portraits de famille uniques et émotionnels. L’inspiration pour se lancer dans le design d’intérieur lui est venue lorsqu’elle a rénové sa propre maison. « Lorsque j’ai rénové ma propre maison, je suis tombé amoureux du processus de conception et j’ai réalisé que je pouvais traduire l’ambiance de ma photographie en 3D », a déclaré Huges.

Contenu de l’article Photo fournie / Brianna Hughes Intérieurs Bien que son entreprise ne soit ouverte que depuis quelques années, Hughes a déclaré qu’il lui avait fallu presque tout ce temps pour développer un portefeuille solide susceptible de concourir pour le prix. Le processus de conception est long et ardu et représente un véritable monstre organisationnel à gérer. Lorsqu’elle a découvert qu’elle avait gagné, elle était excitée mais momentanément en conflit à cause de ce que cela signifiait. « Je viens de me soumettre, puis j’ai gagné », a déclaré Hughes. « Et puis je me suis dit : « Qu’est-ce que j’ai fait ? Maintenant, je dois aller faire un discours ?’ », a-t-elle déclaré. Même si Hughes est reconnaissante d’avoir remporté ce prix, elle admet qu’il existe encore de nombreux designers talentueux à Edmonton qui ne sont pas reconnus. Elle croit que la scène du design d’intérieur à Edmonton est en pleine croissance. « Nous ne recevons pas beaucoup de reconnaissance à Edmonton, mais je pense qu’il y a beaucoup de très bons designers à Edmonton, et je pense que Calgary reçoit beaucoup plus de reconnaissance. Mais je pense que nous commençons à être davantage reconnus pour le travail que nous accomplissons », a-t-elle déclaré. Photo fournie / Brianna Hughes Intérieurs Hughes a déclaré que la clientèle de Calgary est souvent perçue comme étant plus « prenante des risques », ce qui attire les designers, alors que la clientèle d’Edmonton pourrait être moins encline à dépenser plus d’argent pour un architecte d’intérieur. Mais elle a dit que ça changeait.

Contenu de l’article L’engagement dans un processus de conception dépend de la portée du projet, mais Hughes a déclaré que cela peut prendre des années. « Travailler avec les plans architecturaux et créer un concept pour le client qu’il approuvera généralement. Et puis vous entrez dans votre phase de conception, il s’agit donc de choisir tous les matériaux et choses comme le revêtement de sol, la plomberie, l’éclairage, les portes, les plinthes. Il y a juste beaucoup de détails qui entrent en jeu. » Une fois la construction en cours, Hughes a déclaré que c’est à ce moment-là que les meubles, les draperies et le reste des finitions sont commandés pour terminer le projet. À l’avenir, elle a déclaré qu’elle espérait être plus sélective dans les projets qu’elle entreprendrait pour éviter les pièges de l’épuisement professionnel. « Parfois, il est facile de dire oui à trop de choses, et on peut alors s’enliser un peu. » Elle a dit qu’elle avait eu jusqu’à 15 projets en cours à la fois, mais que le travail allait généralement de haut en bas. [email protected] Recommandé par l’éditorial Salon de l’habitation d’automne d’Edmonton : Karl Lohnes propose des empreintes de conception Le marché immobilier devrait être « anormalement » chaud à l’automne à Edmonton Vous pouvez également soutenir notre journalisme en devenant abonné numérique. Les abonnés bénéficient d’un accès illimité au Edmonton Journal, au Edmonton Sun, au National Post et à 13 autres sites d’information canadiens. Soutenez-nous en vous abonnant aujourd’hui : Le Journal d’Edmonton | Le soleil d’Edmonton.

