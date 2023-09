Le sénateur démocrate Robert Menendez a clamé son innocence et a refusé de se retirer au milieu d’un chœur croissant d’appels à la démission de la part de ses opposants et de ses collègues du parti. Il a déclaré que l’or et l’argent découverts lors d’une perquisition à sa maison constituaient ses économies personnelles pour les mauvais jours.

« Je reconnais que ce sera le plus grand combat à ce jour… Mais comme je l’ai dit tout au long de ce processus, je crois fermement que lorsque tous les faits seront présentés, non seulement je serai disculpé, mais je serai toujours le sénateur principal du New Jersey », Menendez a déclaré lundi dans ses premières remarques publiques depuis qu’il a été inculpé dans une affaire fédérale pour sa relation présumée de corruption avec trois hommes d’affaires.

Selon l’acte d’accusation, dévoilé vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan, le législateur et son épouse Nadine ont reçu « des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin en échange de l’utilisation du pouvoir et de l’influence de Menendez en tant que sénateur » pour servir les intérêts d’un acteur étatique étranger, à savoir l’Égypte, d’au moins 2018 jusqu’en 2022.















Une perquisition au domicile de Menendez a permis de découvrir des lingots d’or d’une valeur de 100 000 dollars, ainsi que près de 500 000 dollars d’argent caché. Toutefois, le législateur a affirmé que cela « Cela peut paraître démodé, mais il s’agissait d’argent tiré de mon compte d’épargne personnel, sur la base des revenus que j’avais légalement perçus. »

Le sénateur du New Jersey préside la commission sénatoriale des relations étrangères depuis début 2021 et a été un partisan actif des sanctions contre la Russie préparées par les États-Unis avant même le début du conflit ukrainien.

Menendez est en poste depuis 2006 et le nouvel acte d’accusation est son deuxième scandale de corruption depuis qu’il est au pouvoir. Il est réélu en 2024, ce qui pourrait compliquer les efforts de son parti pour maintenir sa faible majorité de 51 voix contre 49 au Sénat.

Le président de la branche campagne des Démocrates, le sénateur Gary Peters, s’est joint au chœur croissant d’appels de responsables actuels et anciens en faveur de la démission de Menendez, affirmant mardi que même si Menendez « mérite de bénéficier d’une procédure judiciaire équitable, étant donné la gravité de ces accusations et la manière dont elles ont miné la confiance du public, il n’est plus en mesure de siéger efficacement au Sénat américain. »