L’architecte de Long Island inculpé dans 3 des meurtres en série de Gilgo Beach – Boston News, Météo, Sports

RIVERHEAD, NY (AP) – Un architecte de Long Island a été inculpé vendredi de meurtre dans la mort de trois des 11 victimes en une longue série de meurtres non résolus connu sous le nom de meurtres de Gilgo Beach après que des détectives à la recherche d’une nouvelle piste aient déclaré qu’ils avaient fait correspondre l’ADN d’une pizza qu’il avait mangée au matériel génétique trouvé sur les restes des femmes.

Rex Heuermann, qui vit depuis des décennies dans une baie d’où les restes ont été retrouvés, est accusé d’avoir tué Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello. Il est également considéré comme le principal suspect dans la mort d’une quatrième femme dont le corps a été ligoté et caché dans un épais sous-bois le long d’une route de plage isolée, ont indiqué les autorités.

Les enquêteurs ont déclaré au fil des ans qu’il était peu probable qu’une seule personne ait tué les 11 victimes.

Heuermann, 59 ans, a été arrêté jeudi soir dans le cadre d’une nouvelle enquête qui l’a identifié pour la première fois comme suspect en mars 2022, lorsque des détectives l’ont lié à une camionnette qu’un témoin a rapporté avoir vue lors de la disparition de l’une des victimes en 2010.

En mars, des détectives qui suivaient Heuermann ont récupéré son ADN d’une croûte de pizza dans une boîte qu’il a jetée dans une poubelle de Manhattan et l’ont comparé à un cheveu trouvé sur une contention utilisée lors des meurtres, ont annoncé les autorités.

L’avocat de Heuermann a plaidé non coupable en son nom vendredi devant le tribunal d’État de Riverhead. Le juge Richard Ambro a ordonné qu’il soit emprisonné sans caution, citant « l’extrême dépravation » de sa conduite présumée.

L’avocat de Heuermann, Michael Brown, a déclaré qu’ils venaient d’apprendre les accusations vendredi matin. S’adressant aux journalistes après la mise en accusation, il a déclaré que Heuermann lui avait dit: « Je n’ai pas fait ça. »

Heuermann, vêtu d’un pantalon kaki et d’une chemise à col gris, n’a pas parlé devant le tribunal.

Heuermann vit à Massapequa Park, une communauté juste au nord de South Oyster Bay et de la plage de sable connue sous le nom de Gilgo Beach où les restes ont été retrouvés en 2010 et 2011. La plupart des victimes étaient de jeunes femmes qui avaient été des travailleuses du sexe. Leur mort a longtemps déconcerté les enquêteurs, un mystère qui a alimenté immense attention du public et a conduit à un film Netflix 2020, « Lost Girls ».

Déterminer qui les a tués, et pourquoi, a vexé un grand nombre de détectives d’homicide chevronnés à travers plusieurs changements dans la direction de la police. L’année dernière, un groupe de travail interinstitutions a été formé avec des enquêteurs du FBI, ainsi que des services de police d’État et locaux, dans le but de résoudre l’affaire.

« Mesdames et messieurs, Rex Heuermann est un démon qui marche parmi nous – un prédateur qui a ruiné des familles », a déclaré le commissaire de police du comté de Suffolk, Rodney Harrison. « Sans les membres de ce groupe de travail, il serait encore dans la rue aujourd’hui. »

Après avoir connecté Heuermann à la camionnette, les procureurs ont déclaré que les enquêteurs ont pu le relier à d’autres preuves, y compris des téléphones portables à brûleur utilisés pour organiser des réunions avec les femmes tuées et des appels provocants qu’une personne prétendant être le tueur a adressés à l’un des proches de Barthelemy en utilisant son téléphone portable après sa disparition en 2009.

Ces derniers mois, Heuermann a cherché à garder un œil sur l’enquête et a « recherché de manière obsessionnelle » sur Internet des faits sur les meurtres de Gilgo Beach, y compris les noms des femmes qu’il est accusé d’avoir tué, ainsi que des podcasts et des documentaires sur l’affaire, comté de Suffolk a déclaré le procureur de district Ray Tierney.

Tierney a déclaré que les autorités avaient décidé d’inculper Heuermann de trois des meurtres « par souci de la fuite de cet accusé et du danger pour la communauté ». Ils continuent de travailler pour l’accuser de la mort d’une quatrième victime, Maureen Brainard-Barnes.

Jusqu’à son arrestation, Heuermann a continué à utiliser des téléphones portables, à fréquenter des travailleuses du sexe et à rechercher sur Internet des contenus sadiques, y compris des images d’enfants exploitant sexuellement, a déclaré Tierney. Il a également des permis pour 92 armes à feu, a déclaré le procureur.

« C’est un jour qui tarde à venir et, espérons-le, un jour qui apportera la paix à cette communauté et aux familles – une paix qui se fait attendre depuis longtemps », a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, lors d’une apparition indépendante sur Long. Île.

L’arrestation a été un choc et un soulagement pour certains des proches des victimes.

« Je n’aurais jamais pensé qu’ils trouveraient cette personne », a déclaré la cousine de Barthelemy, Amy Brotz.

Les forces de l’ordre ont convergé vendredi matin vers la maison de Heuermann, une petite maison rouge à environ 64 km à l’est du centre de Manhattan. Des dizaines d’habitants se sont mêlés aux côtés de la police et des médias, regardant une demi-douzaine d’enquêteurs, certains en tenue de protection, conférés devant le porche, qui était en mauvais état, son toit soutenu par des 2 par 4.

La maison, où Heuermann a vécu depuis son enfance, appartenait à une famille qui était restée longtemps pour elle-même, ont déclaré des voisins, notant que la propriété délabrée semblait déplacée parmi des rangées de maisons unifamiliales et des pelouses bien entretenues.

Barry Auslander a déclaré que l’homme qui vivait dans la maison se rendait chaque matin en train à New York, vêtu d’un costume et d’une cravate et portant une mallette.

« C’était étrange. Il ressemblait à un homme d’affaires », a déclaré Auslander. « Mais sa maison est un dépotoir. »

Heuermann, marié et père d’une fille et d’un beau-fils, est un architecte agréé d’une entreprise basée à Manhattan qui, selon son site Web, a réalisé des constructions de magasins et d’autres rénovations pour de grands détaillants, des bureaux et des appartements.

« Nous sommes heureux de voir qu’ils sont enfin actifs, la police, pour accomplir quelque chose. Attendons de voir ce que tout cela mène », a déclaré John Ray, l’avocat des familles de deux autres femmes dont les restes ont été retrouvés, Shannan Gilbert et Jessica Taylor.

La disparition de Gilbert en 2010 a déclenché la chasse qui a révélé le plus grand mystère. Travailleuse du sexe de 24 ans, elle a disparu après avoir quitté à pied la maison d’un client dans la communauté du front de mer d’Oak Beach, disparaissant dans le marais.

Des mois plus tard, un policier et son chien cadavre cherchaient son corps dans le fourré le long d’Ocean Parkway à proximité lorsqu’ils sont tombés sur les restes d’une autre femme. En quelques jours, trois autres corps ont été retrouvés, tous à quelques pas les uns des autres.

Au printemps 2011, ce nombre avait grimpé à 10 ensembles de restes humains – ceux de huit femmes, un homme et un enfant en bas âge. Certains ont ensuite été liés à des parties de corps démembrées trouvées ailleurs sur Long Island, créant une scène de crime déroutante qui s’étendait d’un parc près des limites de la ville de New York à une communauté de villégiature sur Fire Island et jusqu’à l’extrême est de Long Island.

Le corps de Gilbert a été retrouvé en décembre 2011, à environ 5 kilomètres à l’est de l’endroit où les 10 autres ensembles ont été découverts.

Balsamo a rapporté de Washington. Les contributeurs d’Associated Press incluent Jennifer Peltz, Bobby Caina Calvan, Michael R. Sisak et la chercheuse Rhonda Shafner à New York et Sarah Brumfield à Silver Spring, Maryland.

