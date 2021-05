L’architecte de l’accord sur le Brexit de Boris Johnson sonne un avertissement sur sa durabilité

L’un des principaux architectes de l’accord sur le Brexit de Boris Johnson a admis qu’il endommageait les entreprises nord-irlandaises et a averti qu’il pourrait ne pas être durable.

Lord Frost, qui était le négociateur en chef du Premier ministre sur le Brexit, a également averti que des solutions devaient être trouvées rapidement.

À la suite de sa première visite officielle dans la région, il a exhorté l’UE à adopter une « approche pragmatique » du protocole de l’Irlande du Nord.

Créant effectivement une frontière le long de la mer d’Irlande, il est détesté par les unionistes et a été blâmé par certains politiciens pour avoir perturbé le fragile processus de paix de l’Irlande du Nord.

Ce n’est pas la première fois que le Royaume-Uni et l’UE sont en désaccord sur le protocole.

conseillé Les malheurs de Keir Starmer continuent de s’aggraver alors que le plus proche aide parlementaire démissionne Boris Johnson News – Live: Les textes de lobbying de David Cameron révélés alors que Lex Greensill nie être un « fraudeur » City Watchdog lance une enquête sur des actes « potentiellement criminels » à Greensill

Le mois dernier, le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a tenté de faire pression sur l’UE au sujet de cet accord, l’appelant à « bien comprendre » l’importance de l’identité pour les loyalistes de l’Irlande du Nord.

Et en mars, Bruxelles a menacé de poursuites judiciaires après que les ministres conservateurs aient annoncé leur intention de prolonger unilatéralement une « période de grâce » conçue pour donner aux supermarchés et aux fournisseurs britanniques le temps de s’adapter aux nouvelles barrières commerciales de l’autre côté de la mer.

Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, a déclaré que ce serait une «violation» du protocole accepté par le Royaume-Uni.

Après son voyage, Lord Frost a déclaré: «Il ressort clairement de ma visite que le protocole présente des défis importants pour de nombreuses personnes en Irlande du Nord.»

«Les entreprises ont déployé des efforts extraordinaires pour faire fonctionner les exigences actuelles, mais il est difficile de voir que la façon dont le protocole fonctionne actuellement peut être durable pendant longtemps.» Il a ajouté: «Nous sommes déterminés à résoudre les problèmes avec le UE de toute urgence et de bonne foi. J’espère qu’ils adopteront une approche fondée sur le bon sens et fondée sur les risques qui nous permettra de convenir d’une voie pragmatique à l’avenir qui allégera considérablement le fardeau de l’Irlande du Nord. »

« Des solutions doivent être trouvées rapidement afin de protéger l’Accord de Belfast (Vendredi saint) dans toutes ses dimensions et de minimiser les perturbations dans la vie quotidienne des habitants d’Irlande du Nord – comme le protocole lui-même l’exige. Comme le Premier ministre l’a clairement indiqué, nous continuera à examiner toutes nos options pour s’acquitter de notre responsabilité primordiale de maintenir la paix et la prospérité de tous en Irlande du Nord. »

Lord Frost a rencontré des représentants d’entreprises de secteurs tels que l’aérospatiale, la fabrication, l’alimentation et les boissons, la vente au détail et les sciences de la vie lors d’une visite de deux jours en Irlande du Nord.

Il a également visité le port de Larne pour voir comment les nouveaux contrôles et contrôles dans le cadre du protocole sont mis en œuvre.

Il est entendu qu’il a entendu des inquiétudes concernant le niveau et la complexité de la paperasse requise même pour les marchandises restant en Irlande du Nord, ainsi que la perturbation des chaînes d’approvisionnement en provenance de Grande-Bretagne.

M. Lewis a déclaré: « Il est vital que les expériences, les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les citoyens et l’Irlande du Nord soient compris et au cœur de notre approche. Je continuerai ces discussions constructives et pratiques dans les semaines à venir, en soutenant les besoins commerciaux de l’Irlande du Nord et minimisant le risque de perturbations à un moment crucial. «