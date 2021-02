L’architecte de l’accord du Vendredi saint se joint à la contestation judiciaire contre le gouvernement concernant le protocole d’Irlande du Nord

Lord Trimble fait partie des signataires d’une lettre à Boris Johnson demandant que le protocole soit abandonné

L’un des principaux architectes de l’accord du Vendredi saint s’est associé aux dirigeants syndicalistes pour menacer de contester le gouvernement contre le protocole d’Irlande du Nord.

Lord Trimble, l’ancien premier ministre d’Irlande du Nord, s’est associé à Arlene Foster et à un groupe multipartite menaçant de contester en justice les arrangements régissant le commerce post-Brexit dans la province.

S’adressant au Telegraph mardi, Lord Trimble, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son rôle dans l’accord de Belfast, a confirmé qu’il se joindrait à l’action si elle aboutissait au tribunal.

Dans une lettre envoyée au Premier ministre, le groupe affirme que le protocole cause «d’immenses» dommages économiques et n’est «rien de moins qu’un vassalité».

Mettant en garde contre les «dommages constitutionnels tout aussi pernicieux» qu’il a causés, ils ajoutent qu’ils mettront en pratique leur intention de procéder à un contrôle judiciaire à moins que «vous ne preniez des mesures immédiates pour régler un nouvel arrangement pour l’Irlande du Nord».

Il a été coordonné par Ben Habib, un ancien député du Brexit Party au nom de Lord Trimble; Mme Foster et trois hauts dirigeants du DUP; Steve Aiken, le chef du parti unioniste d’Ulster; Jim Allister, le chef de la Voix unioniste traditionnelle; et la baronne Hoey, une paire de crossbench.

Cela arrive quelques heures à peine avant que Michael Gove ne reprenne aujourd’hui les discussions difficiles avec son homologue européen Maros Sefcovic dans le cadre du comité mixte Royaume-Uni-UE, qui préside les arrangements pour l’Irlande du Nord.

Alors que M. Johnson a déclaré qu’il était prêt à annuler unilatéralement le protocole si l’UE ne parvient pas à un compromis, les ministres espèrent résoudre les problèmes dans le cadre de l’accord existant.

Lord Trimble (à gauche) aux côtés de Tony Blair et John Hume en 1988 avant un référendum sur la GFA

Avant les pourparlers, M. Sefcovic a déclaré que l’UE serait ouverte à des « solutions pragmatiques et flexibles » aux problèmes liés au protocole, mais a réitéré qu’il s’agissait d’une « voie à double sens » et que le Royaume-Uni devrait intensifier les contrôles à la frontière .

Il a également averti que « tout ne peut pas être résolu », ajoutant qu’il y avait « des conséquences inévitables du Brexit ».

L’histoire continue

Mardi, M. Gove a également confirmé que le Royaume-Uni accepterait de prolonger la date limite d’approbation de l’accord commercial sur le Brexit jusqu’en avril, après que le bloc a demandé plus de temps pour qu’il soit ratifié.

La Commission européenne a choisi d’appliquer provisoirement le traité avant janvier car il a été frappé à la dernière minute, mais doit maintenant s’assurer qu’il est pleinement ratifié.

Dimanche, The Telegraph a révélé que la contestation judiciaire avait été menacée à propos du protocole, qui avait été établi pour aplanir les problèmes commerciaux résultant du maintien de la province dans le marché intérieur britannique tout en continuant à appliquer de nombreuses règles de l’UE, mais il est maintenant blâmé pour avoir causé des perturbations importantes. .

Alors que le gouvernement cherche à prolonger un certain nombre de périodes de classe pour les supermarchés, les passeurs de colis, les produits à base de viande réfrigérée et les médicaments jusqu’en 2023, le groupe affirme que cela «ne fera rien pour améliorer l’assaut fondamental du Protocole contre notre position constitutionnelle».

Ils font également valoir que le protocole va à l’encontre de l’Acte d’Union 1800 et de l’accord du Vendredi saint, et ont contesté la manière dont l’Irlande du Nord sera invitée à donner son consentement pour que le protocole se poursuive ou se termine en 2024.

Ils ont chargé John Larkin QC, l’ancien procureur général de l’Irlande du Nord, de demander un contrôle judiciaire et ont publié une lettre avant l’action.

La lettre déclare: «En plaçant l’Irlande du Nord dans un marché unique étranger des marchandises, soumis à un code des douanes étranger et à un régime de TVA, le tout régi par des lois étrangères, nous n’avons pas fait et ne pouvons pas changer et supervisé par un tribunal étranger, cette partie Le Royaume-Uni a connu un transfert de souveraineté qui équivaut à un changement constitutionnel fondamental.

«On estime que 60% des lois qui régissent notre économie ne sont désormais pas adoptées à Belfast ou à Londres, mais à Bruxelles.

«Ce n’est rien de moins que du vassalité et, de toute évidence, tout à fait incompatible avec la position constitutionnelle de l’Irlande du Nord en tant que partie égale et intégrale du Royaume-Uni.

«Cela s’est produit sans même un lambeau de consentement de la part des habitants de l’Irlande du Nord, aggravant le grand tort.

En tant que pro-syndicalistes et dirigeants de la communauté d’Irlande du Nord, nous souhaitons que vous n’ayez aucun doute sur le fait que notre position unifiée et inaltérable est que le Protocole est incapable d’être réformé et doit être répudié et remplacé par des arrangements qui respectent pleinement la position de l’Irlande du Nord. en tant que partie intégrante et constitutive du Royaume-Uni. »

Le gouvernement fait valoir que son approche est conforme à l’Accord du Vendredi saint.

S’exprimant avant la réunion de la commission mixte de mercredi, Mme Foster a déclaré: « L’Irlande du Nord souffre de réelles difficultés économiques et sociétales en raison de l’application du protocole de l’Irlande du Nord et de la création de nouvelles barrières au commerce sans entraves au sein du Royaume-Uni et de la perturbation des lignes d’approvisionnement de marchandises vers le Nord. Irlande.

« Notre gouvernement devrait utiliser tous les pouvoirs dont il dispose pour agir de toute urgence pour protéger le commerce britannique et garantir que tous les produits et produits britanniques peuvent circuler librement vers et depuis toutes les régions du Royaume-Uni. »