L’architecte de la politique chinoise de Biden va démissionner

La diplomate numéro deux de Washington, acteur clé de la politique étrangère, mettra bientôt fin à sa carrière de trois décennies au gouvernement

La sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman est sur le point de prendre sa retraite, a annoncé vendredi le département d’État. Le responsable de 73 ans a été fortement impliqué dans l’élaboration de la stratégie actuelle de Washington envers la Chine et l’Asie-Pacifique au sens large, où il cherche à défier Pékin sur plusieurs fronts.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a salué la longue carrière de Sherman en tant que diplomate dans un communiqué annonçant sa démission, affirmant qu’elle avait « a aidé à mener notre engagement dans l’Indo-Pacifique, la région où s’écrira l’histoire du 21e siècle. »

« Elle a approfondi nos liens avec nos amis du monde entier, en particulier avec la République de Corée, le Japon et l’Union européenne. Elle a supervisé nos efforts pour renforcer la [State] capacités du Département à gérer nos relations avec la République populaire de Chine et à renforcer la convergence avec nos alliés et partenaires », il ajouta.

Dans une note interne envoyée aux employés du département, Sherman a déclaré que « La diplomatie n’est pas pour les âmes sensibles » exhortant les collègues à « avoir du courage » et d’utiliser leur pouvoir « pour de bon. » Elle a déclaré que sa retraite serait effective à la fin du mois prochain.

Avec une carrière de plus de trois décennies, plusieurs présidents et cinq secrétaires d’État distincts, Sherman a été impliqué dans une longue liste de décisions importantes en matière de politique étrangère au fil des ans. En tant qu’adjointe de Blinken, elle s’est largement concentrée sur la Chine, agissant souvent en tant que porte-parole officielle pour expliquer la stratégie américaine envers la République populaire.

Dans des commentaires aux législateurs plus tôt cette année, Sherman a averti que la Chine est « le seul concurrent ayant l’intention et les moyens de remodeler l’ordre international », accusant Pékin de «provocations en mer de Chine méridionale», Abus des droits de l’homme, « coercition économique » et « comportement menaçant contre Taïwan », que la Chine considère comme faisant partie de son territoire souverain.

Depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en 2021, les relations des États-Unis avec la Chine ont atteint de nouvelles profondeurs. Au cours des deux dernières années, le Pentagone a ordonné des transits quasi constants du détroit de Taiwan contesté par des navires de guerre américains, tandis qu’une visite à Taipei de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, en 2022, a déclenché des exercices militaires chinois sans précédent dans l’espace aérien et les eaux autour de l’île. . Il a effectué des jeux de guerre supplémentaires à la suite d’un voyage aux États-Unis du dirigeant taïwanais au début de cette année.

Cependant, alors que Sherman se prépare à quitter définitivement le Département d’État, il semble y avoir des signes de diplomatie renouvelée avec la Chine. Plus tôt cette semaine, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a tenu une série de pourparlers inopinés avec un haut responsable du ministère chinois des Affaires étrangères, l’engagement au plus haut niveau entre les deux nations depuis la rencontre de Biden avec son homologue chinois, Xi Jinping, en novembre dernier.