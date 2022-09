L’architecte de la Maison dansante de Prague Vlado Milunić décède à 81 ans

PRAGUE-

Vlado Milunić, un architecte tchèque d’ascendance croate qui a co-conçu l’emblématique bâtiment de la Maison dansante de Prague avec son collègue Frank Gehry, est décédé à 81 ans.

La radio publique tchèque a annoncé sa mort dimanche et a déclaré qu’elle avait été confirmée par sa famille. Aucun détail n’a été donné. Il luttait contre une maladie grave non précisée.

La Maison dansante est un bâtiment inhabituel qui ressemble à une paire de danseurs ; C’est un exemple rare d’architecture contemporaine de haut niveau à Prague, qui regorge par ailleurs de bâtiments historiques pittoresques, d’églises et de monuments.

En raison de sa forme, le bâtiment est également connu sous le nom de Ginger et Fred d’après les célèbres danseurs Fred Astaire et Ginger Rogers. Il est formé de deux tours centrales ; celui connu sous le nom de Ginger est fait de verre et d’acier, tandis que Fred a un corps en béton et une tête en métal.

Il est situé sur la rive de la rivière Vltava à côté du bâtiment où vivait le défunt président Vaclav Havel. Il a été construit sur un terrain qui abritait auparavant un bâtiment néo-Renaissance du XIXe siècle qui a été détruit lors d’un bombardement aérien de la Seconde Guerre mondiale.

Havel aurait été le premier à parler à Milunić de la réalisation d’une étude architecturale pour un éventuel centre des arts sur le terrain. En 1992, la société néerlandaise Nationale Nederlanden l’a acquis, cherchant à construire un immeuble de bureaux, et Milunić a approché Gehry pour participer. Il a accepté.

Leur projet de neuf étages a été achevé en 1996 et a été nommé parmi “Le meilleur design de 1996” par le magazine Time.

L’architecture inhabituelle a d’abord suscité une certaine controverse, les critiques affirmant qu’elle ne correspondait pas à son environnement historique. Mais ces arguments ont progressivement disparu et le bâtiment est devenu un site incontournable pour les touristes aux côtés des monuments historiques de Prague comme le pont Charles et le château de Prague.

Né le 3 mars 1941 à Zagreb, Milunić vit à Prague avec sa famille depuis l’âge de 16 ans. Il étudie l’architecture à l’Université technique tchèque où il devient plus tard maître de conférences. A la fin des années 1960, il passe trois ans à Paris en stage.

Parmi ses autres projets, l’architecte est connu pour un complexe d’appartements et plusieurs maisons de retraite dans la capitale tchèque ainsi qu’une garderie pour enfants handicapés dans la ville de Ceske Budejovice.