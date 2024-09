L’architecte de la guerre en Irak soutient Kamala Harris — RT World News

L’ancien vice-président américain Dick Cheney a qualifié Donald Trump de la plus grande menace pour l’Amérique de son histoire

L’ancien vice-président américain et républicain de longue date Dick Cheney a déclaré qu’il voterait pour la candidate démocrate Kamala Harris, et non pour Donald Trump, lors de l’élection présidentielle de novembre.

L’ancien vice-président a soutenu Trump lorsqu’il s’est présenté aux élections pour la première fois en 2016. Cependant, Cheney est devenu depuis lors un critique sévère de l’ancien président.

Dans sa déclaration de vendredi, Cheney a affirmé que « Au cours des 248 ans d’histoire de notre nation, il n’y a jamais eu d’individu qui ait représenté une plus grande menace pour notre république que Donald Trump. »

Le candidat républicain à la présidence « on ne pourra plus jamais lui confier le pouvoir » parce que « Il a tenté de voler les dernières élections en utilisant le mensonge et la violence pour se maintenir au pouvoir après que les électeurs l’aient rejeté », a-t-il affirmé, faisant référence aux émeutes du Capitole du 6 janvier 2021 et au refus de Trump de concéder sa défaite face à son rival démocrate, Joe Biden.















« En tant que citoyens, nous avons tous le devoir de placer le pays au-dessus des considérations partisanes pour défendre notre constitution. C’est pourquoi je voterai pour la vice-présidente Kamala Harris », a écrit l’homme de 83 ans.

L’ancien vice-président a soutenu Harris un jour après que sa fille, l’ancienne députée républicaine Liz Cheney, a annoncé qu’elle soutenait la candidate démocrate.

Cheney, qui était vice-président sous la présidence de George W. Bush, a joué un rôle crucial dans la planification et la supervision de l’invasion de l’Irak en 2003, qui a renversé Saddam Hussein. Avant le conflit, il avait déclaré à plusieurs reprises que le gouvernement irakien possédait des armes de destruction massive et avait des liens avec Al-Qaïda, qui avait attaqué les États-Unis le 11 septembre 2001. Ces deux affirmations se sont révélées fausses par la suite.

En 2022, lorsque Liz Cheney menait sa campagne de réélection dans le Wyoming, son père a appelé Trump « un lâche » dans l’une des publicités. Elle n’a pas réussi à remporter son quatrième mandat en tant que représentante de l’État au Congrès, perdant face à Harriet Hageman, soutenue par Trump, lors des primaires républicaines.

Trump a riposté aux Cheneys plus tard vendredi dans un message sur sa plateforme Truth Social, affirmant que « Dick Cheney est un RINO sans importance, tout comme sa fille, qui a perdu avec la plus grande marge de l’histoire des élections au Congrès. » RINO est une abréviation qui signifie « Républicain de nom seulement ».

Le candidat républicain à la présidence a également attaqué Liz Cheney pour son rôle de vice-présidente de la commission du 6 janvier de la Chambre, qui a enquêté sur les émeutes du Capitole et le rôle présumé de Trump dans la provocation des troubles.

EN SAVOIR PLUS:

La Maison Blanche réagit au soutien de Poutine à Harris

« Ce que Liz Cheney a fait avec le Comité des perdants politiques est impensable. Elle et ses « Unselects » ont supprimé et détruit toutes les preuves et informations – tout a disparu. » il a écrit. « Cheney et les autres devraient être poursuivis pour ce qu’ils ont fait, mais la camarade Kamala est encore pire. »