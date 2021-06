L’architecte de la guerre en Irak Donald Rumsfeld est mort à 88 ans — RT USA News

Donald Rumsfeld, ancien membre du Congrès et secrétaire américain à la Défense surtout connu pour son rôle dans la défense de l’invasion de l’Irak en 2003, est décédé juste avant son 89e anniversaire, selon son porte-parole.

Rumsfeld est décédé mardi, entouré de ses proches à Taos, au Nouveau-Mexique.

« L’histoire se souvient peut-être de ses réalisations extraordinaires au cours de six décennies de service public, mais pour ceux qui le connaissaient le mieux et dont la vie en a été changée à jamais, nous nous souviendrons de son amour indéfectible pour sa femme Joyce, sa famille et ses amis, et l’intégrité qu’il a apportée à une vie consacrée au pays », a déclaré sa famille dans un communiqué.

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger – lui-même un faucon notoire de la politique étrangère – a un jour décrit Rumsfeld comme « l’homme le plus impitoyable » il savait et « un politicien-bureaucrate qualifié à temps plein dans lequel l’ambition, la capacité et la substance se fondent harmonieusement. »

Rumsfeld était à la fois le plus jeune et le deuxième plus vieux secrétaire américain à la Défense, et a occupé ce poste à deux reprises – d’abord sous l’administration Ford (1975-1977), puis sous George W. Bush (2001-2006). À ce titre, il a défendu la guerre mondiale contre le terrorisme à la suite des attentats terroristes du 11 septembre et de l’invasion de l’Irak en 2003 – qui a été faussement présentée au public américain comme étant liée, ainsi que l’affirmation réfutée depuis que Bagdad avait « armes de destruction massive. »

Sa citation la plus célèbre est venue en réponse au manque de preuves concernant les armes de destruction massive irakiennes. Lorsqu’il a été confronté à un journaliste en février 2002, il a déclaré :

« Les rapports qui disent que quelque chose ne s’est pas produit m’intéressent toujours, car comme nous le savons, il y a des connus connus ; il y a des choses que nous savons que nous savons. Nous savons aussi qu’il existe des inconnues connues ; c’est-à-dire que nous savons qu’il y a des choses que nous ne savons pas. Mais il y a aussi des inconnues inconnues, celles que nous ne connaissons pas, nous ne les connaissons pas. Et si l’on regarde à travers l’histoire de notre pays et d’autres pays libres, c’est cette dernière catégorie qui tend à être la plus difficile. »

Il a également été chef d’état-major de la Maison Blanche (1974-75), envoyé américain auprès de l’OTAN (1973-74) et membre du Congrès de l’Illinois (1963-69) pour quatre mandats, entre autres postes publics. Il a également été le mentor de Dick Cheney, qui est devenu par la suite secrétaire à la Défense dans l’administration de George HW Bush et vice-président de Bush le jeune.

Rumsfeld a démissionné en 2006, au milieu du tollé public croissant sur le bourbier en Irak, des révélations sur la torture d’Abou Ghraib, des protestations de généraux à la retraite et d’une défaite républicaine aux élections législatives de mi-mandat.

Rumsfeld a semblé plus tard avoir abjuré certaines de ses croyances antérieures, arguant dans une interview de 2015 qu’essayer d’imposer la démocratie en Irak était « irréaliste, » que l’ONU et l’OTAN étaient obsolètes, et que l’État islamique qui a surgi en Irak et en Syrie – en partie à cause des années d’occupation américaine – aurait besoin d’une coalition de style guerre froide pour vaincre et prendre « décennies. »

Il a fini par se tromper à ce sujet aussi, car le dernier territoire revendiqué par le « califat » en Irak et en Syrie a été libéré en mars 2019.





Aussi sur rt.com

Rumsfeld admet que Bush avait tort de pousser la démocratie en Irak







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!