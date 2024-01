l’architecte charly jolliet réalise une maison alpine minimaliste avec un toit en pyramide

une maison suisse avec un toit pyramidal

Au coeur de SuisseDans la région de la Gruyère, dans les Préalpes fribourgeoises, se dresse cette maison dite au toit pyramidal, conçue par Charly Jolliet Architecte pour façonner la vision d’un couple de retraités. Malgré son apparence rappelant celle d’un chalet alpin, le plan parfaitement carré de ce plain-pied Charpente la construction cache un programme résolument domestique. Le toit expansif abrite non seulement les espaces de vie du logement, mais enveloppe également les espaces froids comme les garages et les loggias. Les bords de cette pyramide expriment un délicat revêtement en acier inoxydable, guidant l’eau de pluie vers les quatre descentes pluviales d’angle.

image © Charly Jolliet

la structure expressive en bois de charly jolliet

Architecte Charly Jolliet réalise la Maison au toit pyramidal comme une célébration de la structure expressive en bois. En approchant de la maison, sa charpente est visible de loin et converge vers un point singulier à l’intérieur. Le salon se déploie sous cette pyramide, créant un espace ouvert et accueillant, tandis que les chambres restent fermées. La loggia centrale, élément clé du plan d’étage, sert de terrasse abritée qui divise symétriquement la partie avant. Les coins de la pyramide sont accentués par un mince revêtement en acier inoxydable, non seulement une touche décorative mais un élément fonctionnel redirigeant l’eau de pluie vers les descentes pluviales précisément positionnées. Cette intégration élégante de forme et de fonction met en valeur une attention aux détails et un engagement à harmoniser la structure avec son environnement naturel.



La maison à pans de bois de Charly Jolliet dans les Préalpes allie design moderne et style alpin traditionnel

architecture alpine traditionnelle modernisée

Pour sublimer les vues panoramiques et capter la lumière naturelle, Charly Jolliet fait pivoter subtilement la Maison au Toit Pyramide vers le sud-ouest sur sa parcelle. Cette orientation stratégique maximise non seulement l’attrait visuel, mais inonde également les espaces intérieurs d’une lumière naturelle abondante. La chorégraphie de la lumière et des vues devient partie intégrante du récit architectural, mettant l’accent sur un lien avec le paysage environnant. Alors que l’extérieur évoque l’architecture alpine traditionnelle, l’intérieur révèle un espace de vie moderne et soigneusement conçu. Le contraste entre ces éléments crée un mélange unique de tradition et de modernité, où la chaleur du bois rencontre l’élégance de l’acier inoxydable, et où l’aménagement spatial équilibre ouverture et intimité.



la maison présente un plan parfaitement carré, dissimulant un programme domestique au sein de son seul étage

le grand toit pyramidal couvre non seulement les espaces de vie, mais enveloppe également les espaces froids comme un garage et une loggia

la structure converge vers un point singulier, créant un espace de vie ouvert tout en préservant l’intimité des chambres