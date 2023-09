L’architecte canadien Raymond Moriyama est décédé

Raymond Moriyama, un architecte renommé à l’origine de la conception de certains des bâtiments les plus emblématiques du Canada, est décédé. Il avait 93 ans.

Un porte-parole du cabinet d’architecture qu’il a fondé a déclaré que Moriyama était décédé vendredi, mais a fourni peu d’autres détails.

« Le monde a perdu un architecte visionnaire et (les membres de sa famille) ont perdu un être cher », peut-on lire dans le communiqué de Moriyama Teshima Architects.

Moriyama est à l’origine de la création de nombreux monuments emblématiques au Canada et à l’étranger, notamment le Musée national de la guerre, l’hôtel de ville d’Ottawa, le Musée de la chaussure Bata, la bibliothèque de référence de Toronto, le Centre des sciences de l’Ontario, le Musée national d’Arabie saoudite et l’ambassade du Canada à Tokyo.

Plus tôt cette année, la société fondée par Moriyama a appelé les autorités à préserver le bâtiment du Centre des sciences, érigé en 1969, les exhortant à régénérer et à utiliser l’espace. Il devrait être démoli une fois que le centre aura déménagé de son emplacement actuel dans l’est de Toronto à une Place de l’Ontario réaménagée sur le front de mer de Toronto dans les années à venir.

Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Raymond Moriyama survenu le 1er septembre 2023. Nos pensées immédiates vont à sa famille. En ce moment, nous demandons le respect et la confidentialité alors que nous traitons et pleurons la profonde perte du fondateur de notre entreprise. Le monde a perdu un architecte visionnaire. pic.twitter.com/xTVTxnQRul – Architectes Moriyama Teshima (@moriyamateshima) 2 septembre 2023

Moriyama était un architecte très accompli qui a remporté de nombreuses distinctions professionnelles au cours de sa carrière, notamment la Médaille de la Confédération du Canada et la Médaille d’or de l’Institut royal d’architecture du Canada. Il a été nommé au plus haut niveau de l’Ordre du Canada en 2008 et a reçu des diplômes honorifiques de 10 universités canadiennes.

Moriyama a également été chancelier de l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario, entre 2001 et 2007, une institution où il a également conçu de nombreux bâtiments du campus au fil des ans.

Moriyama est né à Vancouver en 1929. Lui et sa famille ont été dispersés dans des camps d’internement établis par le gouvernement fédéral pour la détention forcée des Canadiens d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que Moriyama et d’autres membres de sa famille étaient détenus dans un établissement de l’intérieur de la Colombie-Britannique, son père a été envoyé dans un établissement en Ontario. Les biens de la famille ont finalement été saisis et vendus.

Un communiqué du Musée canadien de la guerre, qui a donné à une salle le nom de son concepteur en 2021, indique que le premier projet architectural de Moriyama était une cabane dans les arbres qu’il avait construite lorsqu’il était adolescent pendant son séjour dans le camp.

La famille a déménagé à Hamilton, en Ontario, après la guerre et Moriyama a obtenu un baccalauréat en architecture de l’Université de Toronto. Il a ensuite obtenu une maîtrise en architecture en urbanisme et en urbanisme de l’Université McGill à Montréal.

Dans une interview accordée au magazine Maclean’s en 2014, Moriyama a déclaré qu’il avait été inspiré à devenir architecte alors qu’il était alité avec une brûlure à l’âge de quatre ans, alors qu’il regardait un architecte aller et venir d’un chantier de construction de Vancouver de l’autre côté de la rue.

Moriyama a fondé son propre cabinet d’architectes en 1958. Il s’est ensuite associé à Ted Teshima en 1970 pour créer Moriyama Teshima Architects, que le duo a dirigé jusqu’en 2003 avant de céder à la génération suivante.

Cette société a rendu hommage à son fondateur dans un communiqué publié samedi. Ils ont déclaré qu’ils feraient une déclaration plus complète sur son héritage à l’avenir.

La société a déclaré que ses pensées allaient à la famille et aux proches de Moriyama et a demandé le respect de l’intimité pour leur permettre de pleurer cette profonde perte.

La mairesse de Toronto, Olivia Chow, a également rendu hommage dans un communiqué, qualifiant Moriyama de « bâtisseur et architecte pionnier de la ville qui a conçu bon nombre des monuments les plus précieux de notre ville ».

« J’ai passé d’innombrables heures à la bibliothèque de référence et je suis toujours repartie avec gratitude grâce à la tranquillité créée par sa conception », a-t-elle ajouté.



