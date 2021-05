L’architecte allemand Helmut Jahn, concepteur des aéroports de Chicago à Bangkok et au Sony Center de Berlin, tué dans un accident de vélo

Jahn aurait fait du vélo samedi après-midi à Campton Hills, dans l’Illinois, situé à environ 50 miles à l’ouest de Chicago, lorsqu’il a été heurté par deux voitures circulant dans des directions opposées. La police a déclaré que le cycliste ne s’était pas arrêté à un panneau d’arrêt avant d’être heurté à une intersection. Jahn, qui résidait à St. Charles, dans l’Illinois, a été déclaré mort sur les lieux.

Après avoir terminé ses études à la Technische Hochschule de Munich, Jahn est venu à Chicago en 1966 pour étudier avec Ludwig Mies van der Rohe, l’un des créateurs de l’architecture postmoderniste.

Les principaux projets de Jahn à Chicago comprenaient le Citigroup Center, le terminal United Airlines de l’aéroport international O’Hare, la bibliothèque Mansueto et l’immeuble de bureaux du gouvernement James R. Thompson Center. Il a également conçu One Liberty Place à Philadelphie.

Jahn a également fait sa marque dans son pays d’origine, où il a conçu le spectaculaire Sony Center de Berlin, Neues Kranzler Eck, le MesseTurm à Francfort, la tour d’essai ThyssenKrupp à Rottweil et la Galeria Kaufhof à Chemnitz. Il a également été choisi pour concevoir le siège social de Bayer et Sign Dusseldorf, ainsi que les Highlight Towers à Munich.

Parmi les autres projets phares, citons la façade en verre du bâtiment Charlemagne de la Commission européenne à Bruxelles, CitySpire à New York, la Cosmopolitan Tower à Varsovie, les VEER Towers à Las Vegas et l’aéroport international Suvarnabhumi à Bangkok. Jahn a également conçu de grands projets d’aéroport à Cologne et Munich, ainsi que le réaménagement de la gare principale de Tokyo.

Le critique d’architecture de Chicago, Blair Kamin, a déclaré que Jahn, prolifique et influent, était un « étoile fringante » de sa profession. « Il était sur la couverture de GQ, » Kamin a déclaré au Chicago Tribune.

« Il était réputé autant pour sa personnalité que pour son architecture, mais son architecture était toujours exceptionnelle. Et, au fil du temps, il était considéré comme moins un personnage de » Flash Gordon « et plus comme un maître moderniste, » Dit Kamin.

