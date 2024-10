L’archidiocèse de Los Angeles parvient à un règlement de 880 millions de dollars pour abus sexuels sur des enfants suite à des centaines de réclamations

L’archidiocèse de Los Angeles a conclu un règlement historique de 880 millions de dollars concernant des centaines de plaintes pour abus sexuels sur des enfants.

L’accord de principe annoncé mercredi règle 1 354 plaintes pour abus sexuels sur des enfants, a indiqué l’avocat des plaignants dans un communiqué de presse. Il s’agit du plus grand établissement pour abus sexuels sur enfants doté d’un archidiocèse catholique.

Les poursuites ont été déposées sous Projet de loi 218 de l’Assemblée de Californiequi a levé le délai de prescription et a accordé un délai de trois ans pour relancer les poursuites civiles concernant des abus sexuels passés impliquant des mineurs. Le règlement couvre les réclamations restantes qui ont été déposées contre l’archidiocèse en vertu du projet de loi adopté en 2019.

La cathédrale Notre-Dame des Anges de Los Angeles.

« Le montant massif de ce règlement reflète l’ampleur du préjudice grave causé aux enfants vulnérables et les décennies de négligence, de complicité et de dissimulation de la part de l’archidiocèse qui ont permis à des prédateurs en série connus d’infliger ce préjudice. J’encourage les autres institutions religieuses au sein de l’Église catholique à assumer leurs responsabilités et à assumer leurs responsabilités », a déclaré l’avocat des victimes, Morgan A. Stewart, membre du comité de liaison des plaignants.

Mgr José H. Gomez a déclaré dans un communiqué au nom de l’archidiocèse : « Je suis désolé pour chacun de ces incidents, du fond du cœur. J’espère que ce règlement apportera une certaine guérison à ce que ces hommes et ces femmes ont souffert.

« Je crois que nous sommes parvenus à une résolution de ces réclamations qui fournira une juste compensation aux survivants-victimes de ces abus passés tout en permettant également à l’archidiocèse de continuer à exercer nos ministères auprès des fidèles et nos programmes sociaux au service des pauvres et des pauvres. vulnérables dans nos communautés », a-t-il déclaré.

Ce règlement pourrait marquer la fin des batailles juridiques en cours dans lesquelles l’archidiocèse avait déjà versé des centaines de millions de dollars aux victimes.

En 2007, l’archidiocèse a réglé des poursuites pour abus sexuels sur des enfants impliquant 500 victimes pour 660 millions de dollars. Comme pour ce règlement, le bureau administratif de l’archidiocèse assumera la responsabilité financière du règlement le plus récent, en puisant dans les réserves, les investissements, les prêts et autres actifs et paiements de l’archidiocèse.

Aucun don destiné aux paroisses ou aux écoles ne sera utilisé pour financer le règlement, a indiqué l’archidiocèse dans un communiqué publié après l’annonce du règlement.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com