L’archidiocèse de Baltimore dépose son bilan (chapitre 11) avant les poursuites judiciaires prévues pour abus sexuels sur des enfants

L’archidiocèse catholique de Baltimore a déposé son bilan (chapitre 11), une décision qu’un avocat représentant des dizaines de survivants d’abus sexuels sur enfants considère comme une tentative « d’échapper à toute responsabilité ».

Ce dépôt intervient alors qu’une nouvelle loi devrait entrer en vigueur dans le Maryland le 1er octobre, levant le délai de prescription pour permettre de nouvelles poursuites civiles concernant des actes plus anciens d’abus sexuels sur des enfants.

En avril, le procureur général du Maryland a publié un rapport alléguant que 156 membres du clergé catholique et d’autres ont abusé d’au moins 600 enfants au cours de plus de six décennies.

En raison de la nouvelle loi, « l’archidiocèse de Baltimore fait face à un grand nombre de poursuites judiciaires concernant des cas historiques d’abus sexuels sur des enfants, auparavant interdits par la loi du Maryland », a déclaré Mgr William E. Lori. a déclaré dans un communiqué Vendredi.

« Après avoir consulté de nombreux dirigeants laïcs et le clergé de l’archidiocèse, j’ai pris la décision qui, je pense, permettra le mieux à l’archidiocèse à la fois d’indemniser équitablement les victimes-survivants d’abus sexuels sur enfants et de garantir que l’Église locale puisse poursuivre sa mission et ses ministères », » dit Lori.

« Si un plan est approuvé par le tribunal des faillites, aucune réclamation future pour des cas d’abus passés ne pourra être intentée contre l’Église », a-t-il ajouté.

Philip C. Federico, un avocat représentant les survivants qui prévoyaient de déposer une plainte contre l’archidiocèse, a déclaré à CNN dans un communiqué que le dépôt de bilan de l’archidiocèse de Baltimore « est extrêmement prématuré et n’est rien de plus qu’un effort pour se protéger tout en refusant justice aux survivants ».

« En déposant son bilan aujourd’hui, l’archidiocèse de Baltimore perpétue la tendance de l’Église à tenter d’échapper à toute responsabilité pour les agressions sexuelles odieuses des enfants dont elle a la garde », a ajouté Federico.

Le bureau du procureur général du Maryland a refusé la demande de commentaires de CNN.

Le dépôt de bilan nuit aux victimes, affirment les avocats

Robert K. Jenner, un autre avocat représentant les victimes, a déclaré que le dépôt de bilan est un effort pour éviter de « reconnaître son héritage historique consistant à permettre des abus sexuels systémiques sur les enfants et à s’engager ensuite dans une dissimulation trompeuse ».

« Il est scandaleux, mais pas inattendu, que l’archidiocèse de Baltimore, moralement en faillite, ait déposé une demande de mise en faillite pour protéger ses actifs », a déclaré Jenner à CNN dans un communiqué.

Jenner affirme qu’ils ne sont « pas découragés par cette évolution et continuent de lutter pour la justice, la transparence et la responsabilité ».

L’archevêque Lori a déclaré dans sa déclaration que les frais juridiques « et les règlements importants ou les récompenses du jury pour quelques victimes-survivants » risquent d’épuiser les ressources financières de l’Église, ce qui pourrait mettre fin aux ministères sur lesquels comptent les familles du Maryland.

Cependant, Federico a déclaré que cette déclaration était prématurée, expliquant qu’il était trop tôt pour savoir à quel type de responsabilité financière l’église pourrait être confrontée puisqu’aucune plainte n’a été déposée.

« Il est très peu probable que les dommages-intérêts accordés dans ces affaires dépassent les biens de l’Église », a ajouté Federico.

En avril, le bureau de l’archidiocèse a déclaré avoir versé 13,2 millions de dollars à 303 victimes d’abus depuis les années 1980.

« Je reconnais qu’aucune excuse, compensation ou connaissance de nos mesures actuelles de responsabilisation ne mènera nécessairement à la guérison des victimes survivantes, ni à la réparation du préjudice qu’elles ont subi », a déclaré Lori.

La réorganisation financière devrait prendre deux à trois ans, selon Lori. Le tribunal des faillites acceptera les réclamations des victimes survivantes pendant un certain temps avant d’entamer des négociations en vue d’accorder une indemnisation.

