L’archevêque salvadorien salue la répression gouvernementale contre les gangs

SAN SALVADOR, El Salvador – L’archevêque catholique romain de San Salvador a déclaré dimanche que la plupart des gens soutenaient un état d’urgence de plusieurs mois qui a rassemblé des dizaines de milliers de suspects dans une répression contre les gangs de rue violents. Alors que les critiques disent que la campagne a violé les droits de l’homme et balayé des personnes apparemment innocentes, l’archevêque José Luis Escobar Alas a déclaré que les Salvadoriens soutenaient la mesure.

“Les gens ont peur de redevenir comme avant, maintenant qu’ils ont commencé à vivre sans ce fléau”, a déclaré Escobar Alas.

Les gangs salvadoriens, dont on estime qu’ils comptent quelque 70 000 membres dans leurs rangs, contrôlent depuis longtemps des pans entiers de territoire et extorquent et tuent en toute impunité.

Depuis mars, le congrès du pays a accordé prolongation après prolongation au décret d’urgence initial de 30 jours qui suspend certains droits constitutionnels.

“Les gens ne veulent pas que la violence revienne”, a déclaré l’archevêque lors d’une conférence de presse. “Ils ne veulent pas seulement que ces choses soient maintenues, ils veulent qu’elles avancent, qu’il soit mis fin à la violence.

Ses commentaires sont intervenus le jour même où des proches de jeunes hommes pris lors de raids ont tenté de marcher vers le palais présidentiel pour exiger leur libération, affirmant qu’ils étaient innocents. La police a arrêté la marche avant qu’elle n’atteigne son objectif en érigeant des barricades.

Les militants des droits affirment que les jeunes hommes sont fréquemment arrêtés uniquement en raison de leur âge, de leur apparence ou du fait qu’ils vivent dans un bidonville dominé par des gangs.

Escobar Alas a déclaré avoir entendu les plaintes des familles, et il a exhorté le gouvernement du président Nayib Bukele à éviter « ces marges d’erreur » et à garantir des audiences rapides et expéditives pour libérer ceux qui pourraient être innocents.

Après que les gangs aient été accusés de 62 meurtres le 26 mars, Bukele a recherché des pouvoirs extraordinaires.

Sous l’état d’exception, le droit d’association, le droit d’être informé du motif d’une arrestation et l’accès à un avocat sont suspendus. Le gouvernement peut également intervenir dans les appels et le courrier de toute personne qu’il considère comme suspecte. La durée pendant laquelle une personne peut être détenue sans inculpation est portée de trois à 15 jours.

Les autorités ont procédé à des vagues d’arrestations souvent avec très peu de preuves. Généralement, les personnes arrêtées sont accusées d’appartenir ou d’être associées à l’un des puissants gangs de rue du pays.