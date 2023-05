L’archevêque de Cantorbéry suscite la fureur après avoir attaqué les plans du gouvernement pour freiner la migration illégale

L’archevêque de Cantorbéry a reçu un dénigrement pour avoir attaqué les plans visant à freiner la migration illégale.

Justin Welby a insisté sur le fait qu’un projet de loi du gouvernement était « moralement inacceptable ».

L’archevêque de Cantorbéry a suscité la fureur après avoir attaqué les plans du gouvernement pour freiner la migration illégale Crédit : AFP

Justin Welby a insisté sur le fait qu’un projet de loi du gouvernement était « moralement inacceptable » Crédit : AFP

Mais son intervention lors d’un débat des Lords hier lui a valu une réprimande cinglante.

L’auteur de House Of Cards et pair conservateur, Lord Dobbs, a déclaré: «Il est de notre obligation morale de les arrêter.

« Aucune torsion des mains ou sonnerie de cloche ne fera cela. »

Et le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré : « Il n’y a rien de moral à laisser le commerce pernicieux des passeurs se poursuivre.

M. Welby, le plus haut clerc de l’Église d’Angleterre, a déclaré à ses pairs que le projet d’envoyer des migrants au Rwanda risquait de nuire à la réputation du Royaume-Uni au pays et à l’étranger.

Il a déclaré : « C’est isolationniste, moralement inacceptable et politiquement irréalisable.

« Ce projet de loi est une tentative de solution à court terme.

« Cette nation devrait être un chef de file international, pas se démarquer. »

Mais M. Welby a concédé « nous ne pouvons pas prendre tout le monde, et nous ne devrions pas non plus » et a déclaré qu’il essaierait de modifier le projet de loi plutôt que de le détruire.

Les critiques disent qu’il n’y a rien de chrétien dans le trafic d’êtres humains.

Le député Mark Jenkinson a ajouté : « La direction de l’église est de plus en plus détachée des membres de l’église. »

Le vice-président du parti conservateur, Lee Anderson, a appelé M. Welby à accueillir des migrants dans son domicile de Lambeth Palace et à utiliser des presbytères à la place des hôtels, ce qui coûte aux contribuables 6 millions de livres sterling par jour.

Le projet de loi sur la migration illégale est un élément clé du plan du Premier ministre Rishi Sunak visant à empêcher les petits bateaux remplis de migrants de traverser la Manche.

Cela interdirait à quiconque vient illégalement au Royaume-Uni de demander l’asile et donnerait aux ministres des pouvoirs supplémentaires pour bloquer les contestations judiciaires et expulser des personnes pour tenter de dissuader les passeurs.

Le projet de loi est contesté par des opposants à la Chambre des lords qui espèrent stopper sa progression en déposant des dizaines d’amendements.

L’année dernière, 45 000 personnes sont venues au Royaume-Uni dans de petits bateaux et 6 000 ont fait le voyage jusqu’à présent cette année.

Downing Street a défendu le projet de loi en le qualifiant de « compatissant et juste ».

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « Il n’est pas juste de permettre aux gens d’être la proie de gangs criminels. »