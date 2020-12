S’exprimant sur l’émission Today de BBC Radio 4 mardi dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation au deuil, l’archevêque a déclaré: «Parfois, vous êtes simplement surpris.

«Il y a des jours qui sont prévisibles. Et puis il y a d’autres jours où tout à coup quelque chose se passe. Cela m’est arrivé il y a quelques semaines, et j’ai soudainement pensé, à quoi ressemblerait-elle?

Interrogé sur l’impact du chagrin sur le président élu Joe Biden, qui a perdu sa première femme et sa première fille dans un accident de voiture en 1972, Welby a ajouté: «Ce n’est pas qu’il est devenu président malgré ou à cause de [his grief]. Je pense qu’il sera un président profondément différent, à cause de son expérience de deuil, ce qui est extraordinaire ».

Réfléchissant à cette année et à la perte que beaucoup de gens subiront, le Très Révérend Welby a déclaré: «Je pense que pour les gens de ce pays à travers le monde, plus d’un million de morts dans le monde ce Noël, il y aura une chaise vide.

«Et ce sera douloureux, profondément douloureux. Je pense que je voudrais vous dire soyez gentils avec vous-mêmes. Donnez-vous du temps. Parlez de la personne. Soyez honnête à propos de votre chagrin et de votre perte, qu’ils vous manquent. Il n’y a pas de mal à pleurer ».

Le grand rabbin a ajouté: «Il n’y a pas deux deuils identiques. Si quelqu’un vient et dit, je sais exactement ce que vous vivez, ce n’est pas le cas. Parce que le deuil est quelque chose de personnel.

«Quand on a subi une perte profonde, c’est avec un pour le reste de sa vie. Et on pense à la personne chaque jour, et il y a de la tristesse ».