L’archevêque de Cantorbéry, chef de l’Église d’Angleterre, a déclaré vendredi que lorsqu’il a rencontré la reine Elizabeth II en juin, elle semblait n’avoir “aucune peur de la mort”.

“Je suis reparti en pensant qu’il y a quelqu’un qui n’a pas peur de la mort, qui a de l’espoir en l’avenir, qui connaît le rocher sur lequel elle se tient et qui lui donne de la force”, a déclaré Justin Welby à Radio 4 de la BBC vendredi, un jour après la mort de la reine. « paisiblement » dans sa retraite écossaise du château de Balmoral.

Il a ajouté: “Vous avez senti que l’histoire était devant vous, mais c’était l’histoire avec ces yeux d’un bleu perçant scintillant, ce sourire extraordinaire et le plaisir d’un commentaire rapide et sec.”

Il a dit que la reine se sentait: “Ce n’est pas à propos de moi, c’est à propos de ce que j’ai été appelé … par Dieu à faire.”

Welby avait rencontré la reine au château de Windsor pour lui remettre une croix de Canterbury spéciale pour son “service indéfectible” à l’Église pendant son règne.

L’archevêque a également félicité le roi Charles III pour son premier discours depuis son accession au trône.

“Merci, Votre Majesté, pour ces mots de réconfort et d’espoir pour nous tous, prononcés au milieu d’une si profonde tristesse”, a tweeté Welby. “Nous vous portons, vous et votre famille, dans nos prières. Puissiez-vous connaître l’amour fidèle de Dieu maintenant et toujours.”

Charles est maintenant le gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre, un rôle cérémoniel que sa mère occupait depuis qu’elle est devenue reine en 1952.

L’Église d’Angleterre a également offert une prière pour le roi Charles vendredi : « Dieu éternel, nous prions pour notre nouveau roi. Bénissez son règne et la vie de notre nation. Aidez-nous à travailler ensemble pour que la vérité et la justice, l’harmonie et l’équité s’épanouissent. parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Jeudi, l’archevêque a déclaré que ses prières et celles de la nation étaient avec la reine après que le palais de Buckingham a annoncé que les médecins étaient “préoccupés” par sa santé peu de temps avant sa mort à 96 ans.

“Mes prières, et les prières des gens de l’Église d’Angleterre et de la nation, accompagnent Sa Majesté la Reine aujourd’hui”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Que la présence de Dieu renforce et réconforte Sa Majesté, sa famille et ceux qui prennent soin d’elle à Balmoral.”

L’archevêque a pris la parole lors d’un service de prière et de réflexion pour la reine vendredi soir.

L’évêque de Londres, Dame Sarah Mullally, a qualifié le service à vie de la reine de “joyau rare” pendant le service. “C’est un bijou que feu Sa Majesté la Reine portait en guise de couronne, a-t-elle précisé.

La nouvelle Première ministre Liz Truss était parmi les personnes présentes.