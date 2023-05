L’archevêque de Cantorbéry condamne le projet de loi sur les petits bateaux

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’archevêque de Cantorbéry fera une rare intervention pour condamner le projet de loi sur la migration illégale de Suella Braverman alors qu’il fait face à son premier test à la Chambre des lords.

Justin Welby est sur le point de dénoncer la législation visant à détenir et à évacuer rapidement ceux qui arrivent dans de petites embarcations, soit dans leur pays d’origine, soit dans un pays tiers comme le Rwanda.

L’intervention marquerait la deuxième réprimande majeure du révérend Welby à l’égard de la politique gouvernementale sur les demandeurs d’asile – après avoir mis en garde l’année dernière contre la «rhétorique nuisible» qui traite les arrivées de petits bateaux comme des «envahisseurs».

Avant le retour de la législation aux Lords, le ministre de l’Intérieur a averti ses pairs de ne pas faire obstacle à la « volonté du peuple britannique » en bloquant les politiques migratoires du gouvernement Rishi Sunak.

Écrire dans Les tempsMme Braverman et le secrétaire à la justice Alex Chalk ont ​​exhorté leurs pairs à « se rappeler qu’il est conçu pour répondre à la volonté du peuple britannique de manière humaine et équitable, et à soutenir le projet de loi ».

Mais dans un geste parlementaire rare, son homologue libéral démocrate, Lord Paddick, a proposé une motion dite fatale au projet de loi – visant à l’arrêter dans son élan lors de son premier obstacle de Lords.

Son amendement soutient que le projet de loi empêcherait la Grande-Bretagne de respecter ses engagements en matière de droit international en permettant aux ministres d’ignorer les instructions des juges et de saper «la tradition britannique d’asile pour les réfugiés».

Cependant, l’offre de blocage semble vouée à l’échec sans le soutien du parti travailliste – qui a averti qu’il pourrait se retourner contre lui et empêcher les pairs de modifier le projet de loi.

Une source travailliste a déclaré : « Nous ne soutenons pas la motion. En cas de succès, ce qui n’est jamais le cas, le gouvernement pourrait simplement adopter une loi parlementaire sur le projet de loi dans le prochain discours du roi et ses pairs perdraient la possibilité d’apporter des amendements.

Ils ont ajouté: « C’est donc une manière irresponsable de traiter une législation qui est déjà passée par la Chambre élue. »

Rishi Sunak s’est engagé à « arrêter les bateaux » (Rotation WPA)

La chambre non élue siégera plus tôt à partir de 11 heures pour examiner le projet de loi en deuxième lecture après son adoption par les Communes, avec près de 90 orateurs, dont l’archevêque de Cantorbéry.

Deux pairs du parti vert seront parmi ceux qui soutiendront la motion fatale des Lib Dems, la baronne Jones de Moulsecoomb déclarant : « Ce projet de loi est illégal car il enfreint le droit international et devrait être opposé pour cette seule raison. C’est aussi immoral et tout simplement méchant.

Lady Jones a déclaré qu’il était « extrêmement décevant que les travaillistes ne s’opposent pas catégoriquement à cette législation, mais ce n’est pas surprenant compte tenu de leur récent bilan en matière d’identification des électeurs et du projet de loi sur l’ordre public ».

Et l’ancien chef de l’armée britannique Sir Richard Dannatt a également attaqué le projet d’envoyer des migrants arrivés sur de petits bateaux au Rwanda.

Lord Dannatt a dit L’indépendant que le Rwanda a une « histoire sombre », vit toujours sous « l’ombre du génocide » et n’est pas le genre de pays vers lequel les personnes fuyant les conflits devraient être envoyées.

Lord Dannatt a critiqué la politique rwandaise (Archives PA)

La tentative de répression de l’asile a été motivée par la promesse de M. Sunak d' »arrêter les bateaux » amenant des migrants à travers la Manche.

Le projet de loi comprend des dispositions qui limiteraient la capacité de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à empêcher l’expulsion des demandeurs d’asile.

Les critiques soutiennent que les réformes phares de l’immigration enfreignent le droit international. Et les anciens dirigeants conservateurs Theresa May et Iain Duncan Smith ont averti que le projet de loi menace les protections contre l’esclavage moderne.

La barge Bibby Stockholm, qui accueillera des demandeurs d’asile, est arrivée mardi (PENNSYLVANIE)

Plus de 6 000 migrants ont été détectés traversant la Manche jusqu’à présent en 2023. Le gouvernement prévoit d’utiliser des camps militaires désaffectés et une barge géante au large des côtes du Dorset comme centres d’hébergement.

La barge Bibby Stockholm – qui doit être amarrée à Portland, Dorset et abriter 500 demandeurs d’asile – est arrivée au Royaume-Uni mardi. Certains sur les réseaux sociaux l’ont comparé à une « carcasse de prison », tandis que le porte-parole des migrants des Verts, Benali Hamdache, a déclaré qu’il était « cruel, insensible et immoral ».

Cela survient alors que le plan visant à éliminer l’arriéré d’asile en accélérant les demandes de cinq pays déchirés par la guerre est dans un « désordre complet », a déclaré une source gouvernementale. Les temps.

Seuls 10% des formulaires proposés aux demandeurs d’asile de pays tels que l’Afghanistan et la Syrie auraient été correctement remplis, ce qui signifie qu’un long processus d’entretiens a dû avoir lieu.

Pendant ce temps, il a été allégué que Boris Johnson aurait confronté le roi Charles III au sujet du projet d’envoyer des demandeurs d’asile déboutés au Rwanda – lui « reprochant » d’avoir qualifié le plan d’« épouvantable ».

Guto Harri, directeur des communications du n ° 10 sous l’ancien Premier ministre, a affirmé que M. Johnson lui avait dit qu’il « avait été assez dur » avec le prince de Galles de l’époque lors d’une réunion remarquable sur l’ingérence royale dans la politique.