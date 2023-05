L’archevêque de Cantorbéry condamné à une amende pour excès de vitesse après avoir couronné le roi Charles

L’archevêque de Cantorbéry a été reconnu coupable d’excès de vitesse – à 25 mph – quelques jours seulement après avoir couronné le roi.

Justin Welby, 67 ans, a été photographié par un radar au volant d’une VW Golf dans une zone de 20 mph et a reçu trois points sur son permis et facturé 510 £.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby écope d’une amende pour excès de vitesse Crédit : Reuters

M. Welby a reconnu avoir fait de la vitesse après avoir reçu une lettre de la police métropolitaine, selon des documents judiciaires obtenus par l’Evening Standard.

Il conduisait sur l’Albert Embankment vers sa résidence londonienne Lambeth Palace en octobre dernier lorsqu’il a été arrêté.

Mercredi, le tribunal d’instance de Lavender Hill a émis les points, une amende de 300 £ et a ordonné au clerc le plus ancien de l’Église d’Angleterre de payer également 90 £ de frais et une suramende compensatoire de 120 £.

Il n’était pas au tribunal pour entendre le résultat et Lambeth Palace a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’audience à huis clos.

L’archevêque a couronné le roi à l’abbaye de Westminster samedi dernier.

Et sa condamnation quatre jours plus tard est intervenue le jour même où il a attaqué le projet de loi sur l’immigration illégale à la Chambre des lords.

Lambeth Palace a déclaré que M. Welby avait tenté de payer l’amende à trois reprises mais avait été gêné par des « erreurs administratives ».

Un porte-parole a déclaré : « L’archevêque est au courant mais n’a pas été informé qu’il était allé au tribunal.

« Il a essayé de résoudre ce problème et de payer l’amende trois fois. Des erreurs d’administration semblent causer des problèmes. »