L’archevêque de Cantorbéry a attaqué la répression prévue par Rishi Sunak contre les migrants arrivant par petits bateaux lors d’un débat à la Chambre des lords.

Justin Welby a déclaré que le projet de loi sur la migration illégale représentait un « écart spectaculaire » par rapport aux obligations de la Grande-Bretagne en vertu de la Convention sur les réfugiés de 1951 pour permettre aux arrivants de faire des demandes d’asile.

« J’exhorte le gouvernement à reconsidérer une grande partie du projet de loi – qui ne respecte pas notre histoire, notre responsabilité morale et nos intérêts politiques et internationaux », a déclaré l’évêque le plus ancien de l’Église d’Angleterre.

L’archevêque a déclaré que le projet de loi de la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman « échoue totalement » à relever le défi à long terme de la traite des personnes, sape la coopération internationale et porte atteinte à la réputation mondiale du Royaume-Uni.

« Nous avons besoin d’un projet de loi pour arrêter les bateaux. Nous avons besoin d’un projet de loi pour détruire la tribu perverse des trafiquants – la tragédie est que sans beaucoup de changement, ce n’est pas ce projet de loi », a-t-il déclaré mercredi aux Lords.

M. Welby a ajouté : « C’est isolationniste, il est moralement inacceptable et politiquement impraticable de laisser les pays les plus pauvres s’occuper de la [refugee] crise seule.

Les protections internationales pour les réfugiés ne sont « pas des obstacles gênants à contourner par tous les moyens législatifs nécessaires », a également déclaré l’archevêque au parlement.

Il a déclaré: « Même si ce projet de loi réussit à arrêter temporairement les bateaux – et je ne pense pas qu’il le fera – il n’arrêtera pas les conflits ou la migration climatique. »

Appelant le gouvernement à mettre en place de nouvelles « routes sûres et légales » pour les réfugiés, il a averti : « Nous ne pouvons pas attendre des années avant que cela ne se produise ».

L’archevêque a également suivi les travaillistes en critiquant l’absence de nouvelles mesures gouvernementales pour lutter contre les gangs de passeurs « méchants » – arguant que le projet de loi n’a pas réussi à « s’engager directement et offensivement avec les trafiquants criminels ».

Rishi Sunak et Suella Braverman sont sous pression pour leur engagement à « arrêter les bateaux » (L’indépendant)

Répondant aux critiques de M. Welby, le porte-parole officiel de M. Sunak a insisté sur le fait que le plan de détention et d’expulsion des migrants de la Manche était « la chose compatissante et juste à faire ». Le porte-parole du n ° 10 a également déclaré que M. Sunak pensait « qu’il n’y a rien de compatissant » à permettre aux gens de mourir dans la Manche.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a accusé M. Welby d’avoir « tort sur les deux points » lorsqu’il a été interrogé sur ses commentaires qualifiant le projet de loi de « moralement inacceptable et politiquement irréalisable ».

M. Jenrick a déclaré à la BBC Monde à un « il n’y a rien de moral à laisser se poursuivre le commerce pernicieux des passeurs ».

Plus tôt, Mme Braverman a averti ses pairs de ne pas faire obstacle à la « volonté du peuple britannique » en bloquant le plan visant à renvoyer rapidement les migrants par petits bateaux vers leur pays d’origine ou un pays tiers comme le Rwanda.

Alors que la législation controversée revenait aux Lords mercredi, un groupe de 174 groupes de campagne et organisations caritatives ont signé une lettre ouverte appelant le gouvernement à abandonner le projet de loi – affirmant qu’il s’agissait « en fait d’une interdiction d’asile ».

Le projet de loi limiterait la capacité de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à empêcher l’expulsion. Les critiques affirment que les réformes enfreindront le droit international, et les anciens dirigeants conservateurs Theresa May et Iain Duncan Smith ont averti qu’elles menaçaient également les protections britanniques existantes contre l’esclavage moderne.

Lord Paddick, un pair de la Lib Dem, a proposé une motion dite fatale pour l’arrêter dans son élan, mais elle a été rejetée par le parti travailliste – qui a averti qu’elle pourrait se retourner contre lui et empêcher les pairs de modifier le projet de loi.

Lord Paddick a fait valoir que la législation était « un point bas dans l’histoire de ce gouvernement », tandis que le leader travailliste Lord Coaker a déclaré que les conservateurs « jouaient vite et librement avec notre place dans le monde et notre respect du droit international ».

Lord Dubs du parti travailliste – un enfant réfugié qui a fui les nazis avant la Seconde Guerre mondiale – a déclaré que le non-respect des lois internationales signifierait que « les auteurs notoires d’abus des droits de l’homme diront simplement : « Eh bien, si le Royaume-Uni ne le fait pas, pourquoi devrions nous?' »

S’exprimant au nom du gouvernement, le ministre de l’Intérieur, Lord Murray, a fait face à des moqueries et à des cris de « honte » de la part des Lords alors qu’il affirmait qu’il s’agissait d’une « réponse compatissante » au problème des petits bateaux.

L’ancien chef conservateur Lord Howard a soutenu le projet de loi, arguant que la décision de la CEDH qui a interrompu le premier vol prévu vers le Rwanda l’année dernière était « contraire à toutes les règles de justice naturelle ».

La barge «Bibby Stockholm» est arrivée au Royaume-Uni cette semaine (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, le Bibby Stockholm barge est arrivée au Royaume-Uni mardi. Il devrait être amarré à Portland, dans le Dorset, et héberger 500 demandeurs d’asile. Certains sur les réseaux sociaux l’ont comparé à une « carcasse de prison », tandis que le parti vert a qualifié le plan offshore de « cruel, insensible et immoral ».

Le chef du conseil municipal de Portland, Jim Draper, a déclaré mercredi à Sky News que le gouvernement lui avait dit que les migrants seraient « libres d’aller et venir » dans la ville côtière. Mais il a averti que les « mécanismes » n’étaient pas clairs et qu’aucun financement n’avait été fourni.

M. Draper a déclaré: « Ils parlent d’un bus qui emmènera 30 personnes à la fois sur un service horaire entrant et sortant, donc il ne permettra pas à beaucoup d’entrer et de sortir. »

Cela survient alors que le plan visant à éliminer l’arriéré d’asile en accélérant les demandes de cinq pays déchirés par la guerre est dans un « désordre complet », a déclaré une source gouvernementale. Les temps.

Seuls 10 % des formulaires proposés aux demandeurs d’asile de pays tels que l’Afghanistan et la Syrie auraient été correctement remplis, ce qui signifie qu’un long processus d’entretiens a dû avoir lieu.