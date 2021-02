L’archevêque de Cantorbéry a partagé une prière pour la justice raciale et l’égalité dans l’Église et dans la nation.

Le très révérend Justin Welby a écrit la prière avec le Dr Sanjee Perera, conseiller des archevêques sur les préoccupations des minorités ethniques anglicanes, pour le dimanche de la justice raciale.

La prière se réfère au « péché du racisme » et comment Jésus « a fait tomber les murs qui divisent ».

Les lignes incluent: «Nous prions pour tous ceux qui sont touchés par la marginalisation des préjugés et la violence des paroles et des actions racistes.

« Nous prions pour que nous puissions déraciner son emprise cancéreuse et systémique sur nos propres institutions. »

En février dernier, M. Welby a déclaré que l’Église restait « profondément raciste sur le plan institutionnel », alors que le Synode général soutenait à l’unanimité une motion pour « se plaindre » et s’excuser pour le racisme conscient et inconscient.

Il a dit: « Personnellement, je suis désolé et j’ai honte. J’ai honte de notre histoire et j’ai honte de notre échec. »

Il a ajouté: « Il n’y a aucun doute quand nous regardons notre propre Église que nous sommes encore profondément racistes institutionnellement. Soyons clairs à ce sujet. Je l’ai dit au Collège des évêques il y a quelques années et c’est vrai. »

Il a déclaré que «l’environnement hostile» doit être transformé en «environnement hospitalier et accueillant», et a appelé à des progrès «radicaux et décisifs» sur la question afin de mettre fin au racisme institutionnel.