L’archevêque condamne la “cruauté” de la gestion des réfugiés et des migrants par le gouvernement

L’archevêque de Cantorbéry a prononcé une condamnation cinglante du traitement “immoral” et “cruel” du gouvernement envers les migrants et les demandeurs d’asile.

Dans un discours à la Chambre des Lords, Justin Welby a déclaré que le principe d’offrir une protection aux réfugiés a été “politiquement dégradé” par les gouvernements britanniques successifs.

Il a condamné la politique du gouvernement consistant à rendre la vie difficile aux arrivées non autorisées, déclarant : « Un environnement hostile est un environnement immoral ».

Il a également dénoncé les projets de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman d’expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda, déclarant à ses pairs : « Ce n’est pas une solution – c’est une erreur. Ce sera un échec. »

L’archevêque a condamné le plan rwandais de 120 millions de livres sterling dans son sermon de Pâques en avril comme “l’opposé de la nature de Dieu”, et a ensuite conduit l’Église d’Angleterre dans une lettre conjointe appelant à son abandon.

Dans son discours de vendredi, il a averti que dans l’approche du gouvernement vis-à-vis des migrants, « le contrôle est devenu de la cruauté ».

Il a offert des critiques cinglantes à Mme Braverman et au Premier ministre Rishi Sunak alors qu’il mettait en garde contre la “rhétorique nuisible” qui traite ceux qui arrivent au Royaume-Uni comme des “envahisseurs”.

M. Welby a déclaré: «Lorsque les migrants arrivent ici, notre système est un gaspillage flagrant, tant sur le plan humain que financier. Le contrôle est devenu cruauté. Les inefficacités stupéfiantes des gouvernements successifs piègent les gens dans les limbes – à des frais incroyables – dans le système pendant des années, incapables de construire une vie ou de contribuer à la société.

L’archevêque a déclaré qu’il était impossible de séparer le plan rwandais, conçu par l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel mais actuellement bloqué par des contestations judiciaires, des “arguments moraux”.

“Dans mon sermon du dimanche de Pâques, j’ai donné mon point de vue à ce sujet, et peu de temps après, chacun de mes collègues sur ces bancs a publié une déclaration concluant qu’il s’agissait d'”une politique immorale qui fait honte à la Grande-Bretagne””, a-t-il déclaré.

« Je maintiens ces points de vue. Le gouvernement a déclaré que la politique rwandaise visait à dissuader les personnes arrivant au Royaume-Uni par des “méthodes illégales, dangereuses ou inutiles”.

« Il y a peu ou pas de preuves que cette dissuasion ou cet environnement hostile fonctionne vraiment. Les propres évaluations d’impact du gouvernement le disent… L’externalisation de notre part crée plus d’opportunités pour les passeurs d’opérer au Rwanda et dans ses environs.

M. Welby a déclaré qu’il y avait eu une “glissade descendante de plusieurs décennies” dans la gestion de la migration par les administrations successives.

“Lorsque nous ne parvenons pas à remettre en question la rhétorique nuisible selon laquelle les réfugiés sont la cause des maux de ce pays, qu’ils doivent être traités comme des problèmes et non comme des personnes, des envahisseurs à combattre et à dissuader, nous nions la valeur essentielle et la dignité de nos frères humains”, il a dit.

Les commentaires de l’archevêque sont intervenus au milieu d’informations selon lesquelles le gouvernement prévoit d’accélérer le renvoi des demandeurs d’asile des pays désignés “sûrs”, une liste qui inclurait l’Albanie.

Jeudi, Mme Braverman a rejoint les ministres de l’Intérieur de France, de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas lors d’une réunion du soi-disant “groupe de Calais” des pays voisins pour discuter des efforts visant à réprimer les traversées de la Manche et à traduire les passeurs en justice.

Mais l’archevêque a fait valoir qu’il est “absurde” de s’attendre à une migration ordonnée et d’empêcher les files d’attente alors qu’il n’y a “pas de file d’attente légale” pour les demandeurs d’asile qui ne viennent pas d’Ukraine, d’Afghanistan, de Hong Kong ou de Syrie.

Il a également déclaré qu’il était “honteux” que les personnes fuyant l’Afghanistan ou la Syrie doivent attendre si longtemps pour être traitées.

Il a appelé à la création de voies sûres et légales permettant aux personnes de chercher refuge au Royaume-Uni, ainsi qu’à l’expansion des programmes de regroupement familial et de parrainage communautaire et des visas humanitaires d’un plus grand nombre de pays.c

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le Royaume-Uni est fier de soutenir ceux qui ont besoin de protection. Nos programmes de réinstallation ont fourni des voies sûres et légales vers un avenir meilleur à des centaines de milliers de personnes à travers le monde.

« Cependant, le monde est confronté à une crise migratoire mondiale d’une ampleur sans précédent, et des changements sont nécessaires pour empêcher les ignobles passeurs de mettre la vie des gens en danger et pour réparer le système d’asile mondial défaillant.

« Le Rwanda est un pays fondamentalement sûr et sécurisé qui a fait ses preuves en matière de soutien aux demandeurs d’asile.