L’archevêque Chrysostomos II, chef de l’Église de Chypre, inhumé

NICOSIE, Chypre (AP) – Chrysostomos II, le chef de l’Église orthodoxe de Chypre, a été inhumé samedi lors d’une cérémonie reflétant des siècles de tradition ecclésiastique, salué comme le plus grand réformateur de son église et un combattant déclaré pour son peuple.

Le chef spirituel des 300 millions d’orthodoxes du monde, le patriarche Bartholomée basé à Istanbul, était vêtu de resplendissants vêtements byzantins pour présider les funérailles à la cathédrale Saint-Barnabé sur le terrain du siège de l’église à Nicosie, la capitale.

“Votre nom sera toujours tenu dans le plus grand respect dans notre mémoire et dans l’histoire de toute l’Église et de notre peuple”, a déclaré un patriarche ému Bartholomée. “Tout ce que vous avez fait sera éternellement rappelé devant Dieu et l’humanité.”

Chrysostomos est décédé lundi à 81 ans après une bataille de quatre ans contre un cancer de l’intestin et du foie. Son corps est en état depuis jeudi. Il a été enterré dans une crypte spécialement conçue dans la cathédrale qu’il a commandée et qui sera le lieu de repos de tous les futurs archevêques après le transfert des restes de leurs prédécesseurs dans un ossuaire.

L’un des archevêques les plus actifs de mémoire récente, Chrysostomos a promulgué une série de réformes, notamment en restaurant l’indépendance décisionnelle de l’Église après huit siècles en renforçant le Saint-Synode avec l’ordination de nouveaux évêques et la rédaction d’une nouvelle constitution.

Dans son éloge funèbre, le surveillant de l’église de Paphos, l’évêque Georgios, a salué Chrysostomos comme le “plus grand réformateur” et un défenseur infatigable des droits et des aspirations de son peuple.

“Il a laissé derrière lui une œuvre devant laquelle le temps lui-même s’inclinera et il nous a appris que les humains justifient leur passage éphémère dans ce monde en luttant pour le bien commun”, a déclaré Georgios.

Le défunt chef d’église a souvent été critiqué pour avoir exprimé son opinion sur tout, de la politique complexe du pays ethniquement divisé aux finances de l’État. Mais Chrysostomos a gagné le respect de tous pour son travail sans prétention pour aider les plus nécessiteux.

Le président chypriote Nicos Anastasiades a salué Chrysostomos comme un “leader infatigable” dont le service l’a élevé comme “une personnalité spirituelle acclamée à l’échelle internationale”.

“J’ai eu l’honneur de connaître un hiérarque qui n’a pas hésité à exprimer directement son opinion, peu importe si cela déplairait à son interlocuteur ou même à une partie de la société”, a déclaré Anastasiades.

Parmi les personnes présentes aux funérailles figuraient la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou et l’archevêque d’Athènes Ieronymos II. Dans un message lu par un émissaire du Vatican, le pape François, qui s’est rendu à Chypre il y a un an, a souligné les efforts de Chrysostome pour combler le gouffre entre les églises catholique et orthodoxe.

Plus tôt cette semaine. Le président américain Joe Biden a qualifié Chrysostomos de “dirigeant dévoué qui n’a jamais hésité à parler au nom des communautés les plus vulnérables de Chypre” et qui s’est engagé à trouver une solution pacifique à la fracture ethnique de l’île.

Le successeur de Chrysostomos sera choisi lors d’un processus électoral qui commencera lorsque le plus haut organe décisionnel de l’Église, le Saint-Synode, se réunira la semaine prochaine. Les chefs d’église à Chypre sont élus par des électeurs laïcs en combinaison avec un collège de clercs, une tradition qui remonte à des siècles.

