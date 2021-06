L’archevêque allemand propose de démissionner suite à des scandales d’abus à l’église

En 2018, un rapport commandé par l’église a conclu qu’au moins 3 677 personnes ont été maltraitées par le clergé en Allemagne entre 1946 et 2014. Plus de la moitié des victimes avaient 13 ans ou moins lorsque les abus ont eu lieu, et près d’un tiers d’entre elles étaient des enfants de chœur. , selon le rapport.