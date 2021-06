Le cardinal – le chef de l’Église catholique en Allemagne – a écrit une lettre au pape François offrant sa démission en tant qu’archevêque de Munich et de Freising le mois dernier, mais elle n’a été publiée par l’archidiocèse que vendredi.

Dans sa lettre, le Cardinal écrit que « ce sont des temps de crise pour l’Église en Allemagne », qui a dans une certaine mesure été causée par la propre Église « échec » et « culpabilité ». Il ajoute que l’Église a atteint un « impasse » qui, espère-t-il, a le potentiel de devenir un « tournant ».



« Essentiellement, il est important pour moi de partager la responsabilité de la catastrophe des abus sexuels commis par des responsables de l’Église au cours des dernières décennies », il a écrit.

Le Cardinal signale des enquêtes et des rapports sur les abus au cours de la dernière décennie qui, dit-il, en dehors de nombreux échecs personnels et administratifs, ont mis à nu des institutions ousystémique » échec. Il déplore le fait que certains membres de l’Église refusent de croire qu’il y a une responsabilité partagée, et insiste également sur le fait qu’il est faux de « »enterrer” le problème avec une affirmation que tout est dans le passé.

Je sens qu’en gardant le silence, en négligeant d’agir et en me concentrant trop sur la réputation de l’Église, je me suis rendu personnellement coupable et responsable.

« Omettre et ignorer les victimes était certainement notre plus grande faute du passé, » il ajouta.

En 2018, un rapport commandé par l’Église a révélé qu’au moins 3 677 personnes avaient été maltraitées par le clergé en Allemagne entre 1946 et 2014, avec plus de la moitié des victimes âgées de 13 ans ou moins au moment des abus. Environ 1 670 clercs, principalement des prêtres, ont été impliqués. À l’époque, Marx a déclaré qu’il avait honte et qu’il voulait s’excuser auprès des victimes.

En mars de cette année, un autre rapport a révélé que des centaines d’enfants, pour la plupart des garçons de moins de 14 ans, avaient été agressés sexuellement entre 1975 et 2018 dans le diocèse catholique de Cologne et que les responsables de l’Église avaient manqué à leurs devoirs. Le mois dernier, le pape François a ordonné un examen pour savoir si l’Église catholique de Cologne avait commis des erreurs dans le traitement des allégations. Le cardinal de Cologne Rainer Maria Woelki a déclaré en mars que «silence, secret et manque de surveillance » avait créé un système qui permettait une « couvrir » d’abus.

L’Église catholique a été impliquée dans des scandales similaires d’abus sexuels dans un certain nombre de pays à travers le monde, dont l’Irlande, la France, les États-Unis et l’Australie.

En novembre dernier, le pape François s’est engagé à débarrasser l’église des abus sexuels à la suite d’un rapport détaillé sur une dissimulation de plusieurs décennies d’inconduite sexuelle par l’ancien cardinal américain Theodore McCarrick.

Le rapport a blâmé une multitude de hauts responsables de l’église pour avoir rejeté les preuves contre l’inconduite de McCarrick qui a commencé dans les années 1990, mais a surtout blâmé l’ancien pape Saint-Jean-Paul II, qui avait nommé McCarrick archevêque de Washington en 2000 et fait de lui un cardinal. , malgré une enquête précédente sur son comportement.

Aux États-Unis également, l’évêque de la ville de Buffalo, NY, a démissionné en 2019 pour dissimulation présumée d’abus sexuels sur des enfants.

En France, les conclusions préliminaires d’un rapport indépendant publié en mars suggèrent qu’au moins 10 000 enfants ont été maltraités par le clergé et d’autres responsables de l’Église catholique depuis les années 1950. Le rapport final devrait être présenté fin septembre ou début octobre 2021.

Dans sa lettre, le cardinal Marx, prêtre depuis 42 ans et évêque depuis près de 25 ans, «fortement demandé» le Pape d’accepter sa démission. Selon la section Démissions et nominations du site Web du Vatican, au 4 juin, le pape François n’avait pas encore accepté la démission du cardinal Reinhard Marx.

