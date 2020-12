Un archevêque catholique à la retraite a déclaré que Joe Biden ne devrait pas recevoir la Sainte Communion en raison de sa position sur l’avortement « pervers » et les relations homosexuelles.

Charles J. Chaput, 76 ans, est le chef de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB) et a démissionné de ses fonctions d’archevêque de Philadelphie plus tôt cette année.

Il affirme que le soutien pro-choix du président élu a créé un «scandale» pour les fidèles, et signifie «qu’il n’est pas en pleine communion avec l’Église catholique».

Lorsqu’il sera assermenté à Biden, 78 ans, deviendra le deuxième catholique baptisé à occuper le poste de président, après John F. Kennedy, et a fréquemment cité sa foi comme une source de force et de conseils dans sa vie.

Mais son soutien continu à Roe v Wade, qui a protégé pour la première fois le droit d’une femme à l’avortement aux États-Unis en 1973, ainsi que le mariage homosexuel, légalisé au niveau fédéral en 2015, a provoqué un schisme entre les dirigeants catholiques.

Biden retrace sa foi catholique dans les écoles catholiques du Delaware et de Pennsylvanie

Dans le journal religieux conservateur First Things, Chaput a déclaré: «Les implications pour le moment présent sont claires. Les personnalités publiques qui s’identifient comme «catholiques» scandalisent les fidèles lorsqu’ils reçoivent la communion en donnant l’impression que les lois morales de l’Église sont facultatives.

Il a ajouté que les évêques qui donnent la communion à Biden « sans enseigner clairement la gravité de sa facilitation du mal de l’avortement (et son approbation des relations homosexuelles), ils rendent un très mauvais service à leurs frères évêques et à leur peuple ».

Le mois dernier, le président de l’USCCB, l’archevêque Jose Gomez de Los Angeles, a annoncé la formation d’un comité spécial, chargé de coordonner une réponse unie à la nouvelle administration de la Maison Blanche, a rapporté Fox News.

Gomez a bouleversé certains évêques conservateurs en félicitant Biden pour sa victoire et en louant de nombreuses positions du président élu, notamment sur l’immigration et la justice raciale.

La foi catholique de Biden et les positions « libérales » sur l’avortement et les droits LGBT + ont provoqué une scission parmi les évêques catholiques américains, comme l’ancien archevêque de Philadelphie Chaput (à gauche) qui pense qu’on devrait lui refuser la sainte communion, et l’archevêque de Biden à Washington, Gregory (à droite), qui n’est pas d’accord.