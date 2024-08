L’archère vise une médaille paralympique à 28 semaines de grossesse : « Mes eaux pourraient bien se rompre sur le podium »

« Mon équipe a plaisanté à plusieurs reprises en disant que je pourrais perdre les eaux sur le podium », explique l’archère Jodie Grinham, qui représentera la Grande-Bretagne aux Jeux paralympiques de ce mois-ci. « Ce serait quelque chose de vraiment extraordinaire. »

Grinham, parlant à L’Athlétique La Française, qui a été contactée par visioconférence depuis son camp d’entraînement à Saint-Germain-en-Laye, à l’ouest de Paris, sera enceinte de sept mois lorsqu’elle tirera sa première flèche lors de la compétition d’arc à poulies aux Invalides, jeudi. Elle pense qu’elle sera la première athlète paralympique à concourir à un stade aussi avancé de sa grossesse.

« J’aurai accompli quelque chose que personne d’autre ne pourra dire avoir accompli », déclare Grinham. « J’aurai participé à des Jeux paralympiques alors que j’étais enceinte de sept mois et j’aurai pu concourir.

« Je ne fais rien de tout cela pour faire passer un message, je le fais pour moi. Si cela suffit à faire dire aux gens : « Pourquoi pas nous ? », alors c’est fantastique. »

Déjà maman de Christian, né en octobre 2022, Grinham a jonglé entre s’occuper de son jeune enfant et s’entraîner à la maison, tout en gérant les effets secondaires de la grossesse. La jeune femme de 31 ans a adapté son entraînement et sa technique pour tenter de revenir sur le podium après avoir remporté une médaille d’argent aux côtés de John Stubbs aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil, dans l’équipe mixte, une catégorie réservée aux athlètes ayant « des niveaux inférieurs de déficience des membres supérieurs ou inférieurs », selon l’Association paralympique britannique.

Grinham n’a « aucun doigt et un demi-pouce » et explique que « mes bras sont de longueurs différentes, mon épaule n’est pas développée du côté gauche jusqu’à mon tronc gauche et ma hanche gauche » en raison d’une maladie congénitale, la brachysyndactylie. Elle et son partenaire, Christopher, ont également subi trois fausses couches, et elle ne connaît que trop bien la nature précaire et précieuse de la grossesse.

« Nous avons décidé que les Jeux ne nous empêcheraient pas d’agrandir notre famille », explique Grinham. « Nous ne savions même pas si nous allions pouvoir en concevoir un autre. Cela n’arriverait peut-être jamais pour nous. Tomber enceinte n’est pas aussi facile qu’on le croit. Ce n’est pas si simple. »

Alors qu’elle était enceinte de 28 semaines de son fils Christian, Grinham a commencé un travail prématuré.

« J’ai été très malade tout au long de ma grossesse et mon état s’est détérioré », dit-elle. « J’étais au repos au lit à 16 semaines de grossesse. Après la naissance de Christian, il s’est retrouvé dans une couveuse, atteint d’une jaunisse sévère, et a presque eu besoin d’une transfusion sanguine. Je n’ai pas vraiment pu le tenir dans mes bras pendant les 10 premiers jours, il était sous une petite lumière dans cette petite boîte, ce qui était déchirant. »

Cette fois, les médecins ne savaient pas si le côté gauche de Grinham serait capable de supporter le poids de son bébé et pensaient qu’une partie du problème de la grossesse à terme était due à la propension de son côté gauche à s’affaisser. « Nous sommes dans la même situation cette fois-ci », dit-elle. « Nous ne le savons pas. »

Il est tout à fait possible que l’archère accouche à Paris, c’est pourquoi Grinham et son équipe ont fait des recherches sur les maternités et les hôpitaux les plus proches, sur ce qui se passe si le bébé naît en France et sur la logistique autour des certificats de naissance.

« Nous avons tous les plans de secours que vous pouvez imaginer », dit-elle, évoquant même la possibilité d’avoir le bébé et de revenir participer aux Jeux paralympiques dans l’épreuve individuelle. « Nous verrons », sourit-elle.

Mais la vision de Grinham est aussi brillante que ses cheveux roses.



Grinham parle à L’Athlétisme Charlotte Harpur

« Après avoir malheureusement perdu notre dernier au début de l’année, mon partenaire m’a dit : « Tu as toujours voulu le faire, fais-le » », dit-elle à propos de ses cheveux fuchsia.

« J’étais consciente que je ne pourrais peut-être même pas participer à ces Jeux si j’avais eu les mêmes problèmes que lors de ma dernière grossesse. J’ai décidé que je voulais une famille et une carrière, je veux pouvoir faire les deux.

« Si médicalement cela n’arrive pas, alors cela n’arrivera pas. J’ai le luxe de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 et de Brisbane en 2032. Je n’aurai peut-être plus jamais la chance d’avoir un bébé. Je ne regretterai pas un seul coup de pied ou une seule mauvaise flèche. Je serai là et je serai la maman-athlète heureuse que je sais que je mérite d’être. »

« Je suis beaucoup plus penchée vers l’avant avec le bébé, donc mon équilibre est un peu perturbé par le balancement », explique Grinham, qui a dû changer sa technique de tir. « C’est l’entraînement le plus étrange que j’ai jamais fait de ma vie. Mais c’était amusant. »

Des ajustements ont également été apportés aux stabilisateurs de son arc (poids sur l’arc pour le rendre plus stable) pour aider la paralympienne à se sentir forte et ancrée dans ses pieds. Elle est reconnaissante envers l’entraîneur Charlotte Burgess, mère et ancienne archère olympique, envers l’Association paralympique britannique et envers Archery GB pour leur soutien.

Grinham doit porter des vêtements plus larges pour couvrir son ventre, mais cela laisse un surplus de tissu près de ses épaules qui pourrait se prendre dans la corde. Elle glisse désormais une protection sous son aisselle pour rassembler tout tissu lâche. Elle a déplacé la ceinture de son carquois (le contenant contenant les flèches) vers une position plus basse, ce qui a un impact sur la façon dont elle soulève et tient l’arc sur le côté, et a utilisé l’analyse vidéo pour vérifier que rien ne gêne son tir.



Grinham et John Stubbs en compétition à Rio (Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

Cependant, à mesure que sa grossesse progresse, son entraînement est en constante évolution. La semaine dernière, Grinham a remarqué que la position du bébé se déplaçait plus bas dans le bassin, ce qui causait de l’inconfort car le carquois tirait également. Allongée sur le dos sur le lit de physiothérapie, Grinham peut incliner son bassin pour encourager doucement le bébé à bouger afin qu’il ne soit pas aussi bas – mais elle ne peut pas le faire pendant la compétition.

« Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je continue », dit-elle d’un ton neutre.

Grinham et Burgess ont également mis au point des « séances de préparation à la grossesse ». Par exemple, pendant l’entraînement, lorsque Grinham est en position de tir complet (prête à tirer), son entraîneur stimule un léger mouvement pour imiter le coup de pied d’un bébé ou lui chatouille le flanc pour simuler une sensation de battement d’ailes.

Mais alors que Grinham regarde la cible de 80 centimètres à 50 mètres de distance, sous la pression la plus intense, avec un tir pivot qui pourrait faire la différence entre une médaille ou non, son bébé pourrait décider de s’impliquer.

« J’ai senti un coup de pied vraiment fort juste avant de tirer et je me suis dit : « Tout va bien, maman sait que tu es là », dit-elle. « Je ne suis ni agacée ni contrariée. Ils ne savent pas ce qui se passe.

« J’ai pris cette décision. Si je vais aux Jeux et que je suis en finale pour l’or et que le bébé me donne un coup de pied et que je perds l’or, alors que se passera-t-il ? À quoi m’attendais-je ? Je connaissais les risques. »

Grinham n’éprouve pas les envies « horribles » qu’elle avait lorsqu’elle était enceinte de son fils, mais son odorat est exacerbé. Même la plus légère odeur la rend nauséeuse. Son corps a également envie de grignoter peu et souvent, contrairement à trois repas par jour, elle devra travailler plus fort pour gérer la chaleur et l’hydratation et, avec la pression du bébé sur sa vessie, les visites aux toilettes sont plus fréquentes.

La sage-femme et l’équipe de consultants de Grinham l’ont conseillée du point de vue de la maternité et son équipe médicale sportive du point de vue de l’athlète, mais comme dans de nombreux sports, il n’existe pas de spécialistes de la grossesse chez les athlètes. Elle se souvient que les médecins lui avaient conseillé de ne pas s’entraîner lorsqu’elle portait Christian, mais que son équipe médicale sportive serait mieux placée pour le faire. Son équipe sportive, cependant, craignait de la pousser si le médecin lui déconseillait de s’entraîner. Il était très difficile pour Grinham de prendre la bonne décision.

« Il serait toujours bon d’avoir un spécialiste qui connaît les deux, dit-elle. Mais jusqu’à présent, nous n’en avons jamais eu besoin. Ce n’est que très récemment que les athlètes commencent à être acceptées en tant que femmes enceintes ou mères. J’espère que davantage de femmes enceintes verront qu’elles peuvent continuer à s’entraîner et à concourir. »

Christopher Grinham, son compagnon — « l’homme le plus compréhensif du monde entier » selon ses propres termes — et son fils Christian ne seront pas à Paris mais regarderont les matchs depuis chez eux, une décision prise il y a quelques semaines seulement. Bien qu’ils aient fait des essais avec Christian en regardant sa mère participer à des compétitions nationales d’hiver, cela est devenu plus difficile à mesure que le petit s’exprime davantage.

« Il ne comprend pas vraiment que s’il voit maman, il ne peut pas avoir maman », explique Grinham. « Il est vraiment bouleversé. On ne peut pas expliquer à un enfant d’un an qu’on ne peut pas voir maman parce qu’elle travaille. Je ne peux pas simplement être en plein tournage et le réconforter. »

« C’est difficile. Je suis programmée pour écouter un bébé pleurer. J’ai ma casquette d’athlète, mais je suis aussi une mère. C’est très difficile de ne pas y penser. Pour le moment, c’est plus facile d’être ici en mode athlète. »

Sachant que Christian est installé à la maison et qu’elle peut appeler sa famille par vidéo quand elle en a besoin, Grinham est pleinement concentrée sur la tâche à accomplir.

« Je crois que je peux gagner une médaille, même si je suis enceinte », dit-elle. « Je tire mieux que jamais. Je me sens plus expérimentée que jamais. Je veux gagner une médaille. »

« Si je pouvais participer à des compétitions et donner naissance à un bébé heureux et en bonne santé en novembre, ce serait déjà un succès. J’aurais atteint ce que je voulais avec ces Jeux et ma grossesse. Je suis là, je m’amuse et je reçois une récompense à la fin, que ce soit une médaille, mais j’ai un bébé et c’est ce que je veux. »

(Photo du haut : Grinham en octobre 2016. Dan Kitwood/Getty Images)