L’archer Akash Malik est prêt à représenter l’Inde à la Coupe d’Asie de tir à l’arc

L’archer indien Akash Malik, qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de la jeunesse, est prêt à représenter l’Inde lors du tournoi de tir à l’arc de la Coupe d’Asie qui se tiendra à Sharjah à partir du 25 décembre.

L’essai de trois jours était un tournoi à élimination directe organisé à Sonipat, Haryana, dans lequel Akash a assuré sa participation à la Coupe d’Asie.

Outre Akash, les trois autres joueurs qui ont été présélectionnés sont du Maharashtra, du Conseil de contrôle des sports des services et du Jharkhand.

Commentant la même chose, Akash a déclaré: «Je suis très satisfait de ma performance lors de l’essai. Cela me motivera à m’entraîner plus dur et à donner le meilleur de moi-même à la Coupe d’Asie. Représenter mon pays est un moment de fierté et je donnerai mon cent pour cent dans le tournoi.”

