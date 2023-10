Des archéologues ont révélé que les « ruines » d’un monticule en forme de bateau remontent à l’époque du déluge biblique et de l’arche de Noé.

Il s’agit d’un conte intemporel que beaucoup de personnes dans le monde connaissent et les écritures historiques pourraient bien être vraies.

Une équipe fouillant une formation géologique en Turquie dit qu’il pourrait s’agir de l’arche de Noé Crédit : NoahsArkScans.com

Dans le livre de la Genèse, les montagnes d’Ararat, dans ce qui est aujourd’hui l’est de la Turquie, sont la région dans laquelle l’arche de Noé s’immobilise après le grand déluge. Crédit : Alamy

Au siècle dernier, des dizaines d’individus ont affirmé avoir localisé l’arche mais aucune preuve scientifique n’a été trouvée.

Aujourd’hui, une équipe fouillant une formation géologique en Turquie a des échantillons de roches et de sol vieillis qui, selon eux, contiennent des ruines du navire.

Les archéologues ont conclu que le site se situe en même temps que la Bible situe le Grand Déluge il y a 5 000 ans.

Le projet a débuté en 2021 et se poursuit, mais l’analyse initiale a déterminé que les échantillons contenaient des matériaux argileux et marins et des fruits de mer.

Selon la légende, Noé aurait chargé deux animaux de chaque animal dans une arche de 150 mètres de long pour les sauver des inondations apocalyptiques qui ont noyé la Terre.

La montagne est le plus haut sommet de Turquie, mesurant 16 500 pieds de haut et sculptée comme le serait une arche.

Selon les chercheurs, leurs résultats suggèrent qu’une activité humaine était présente sur le monticule en forme de bateau entre 5 500 et 3 000 avant JC.

La formation géologique située dans le district Dogubayazit d’Agri est un site potentiel depuis sa découverte en 1956.

Une équipe d’experts dirigée par l’Université technique d’Istanbul (ITU), l’Université Andrew et l’Université Agri Ibrahim Cecen (AICU) travaille sur le site depuis près d’un an, collectant des échantillons qui, selon eux, détiennent la clé pour confirmer le récit biblique.

La première partie de leurs travaux a commencé en décembre 2022, lorsqu’ils ont collecté 30 échantillons de fragments de roche et de sol que le laboratoire de l’UIT a analysés.

Le professeur Faruk Kaya, vice-recteur de l’AICU, a déclaré : « D’après les premiers résultats obtenus à partir des études, il y a eu des activités humaines dans la région depuis la période chalcolithique entre les années 5 500 et 3 000 avant JC.

“On sait que le déluge du prophète Noé remonte à 5 000 ans.

“En termes de datation, il est indiqué qu’il y avait également de la vie dans cette région. Cela a été révélé par les résultats du laboratoire.

“Il n’est pas possible de dire que le navire est ici avec la datation. Nous devons travailler longtemps pour le révéler.”

Bien que considéré comme un événement historique, la plupart des érudits et des archéologues ne croient pas à l’interprétation littérale de l’histoire de l’Arche.

Dans la Bible, Dieu ordonne à Noé de construire un vaste navire capable de se sauver lui-même, ainsi que sa famille et une représentation des animaux du monde.

Considérant Noé comme le seul homme juste qui mérite d’être sauvé dans un monde plein de péché, Dieu lui ordonne de construire un vaste navire avant le début des inondations.