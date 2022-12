L’Arche de Noé 2.0 ? Elon Musk imagine un vaisseau spatial lié à Mars sauvant les créatures de la Terre

Elon Musk a maintenant donné à ses plans de colonisation de Mars une sorte de signification biblique. Il a comparé la fusée Starship de SpaceX à destination de la planète rouge à l’arche de Noé, ce qui implique qu’elle sauverait les êtres terrestres d’une planète métaphorique en train de se noyer et les transporterait sur Mars. Il a partagé une image de 1968 intitulée “Space Ark” de l’artiste japonais Shigeru Komatsuzaki, où des paires d’animaux sont vues à bord d’une fusée appelée “Arche de l’espace” ala Noah’s Ark.

“Starship emmène des êtres de la Terre sur Mars”, a écrit le nouveau patron de Twitter dans la légende. Beaucoup de gens, cependant, avaient des doutes concernant les êtres humains qui semblent être retenus sous la menace d’une arme par le vaisseau sauveur de l’image.

Il est peu probable que le test de vol orbital de Starship se produise avant 2023, a rapporté Independent. Starship viserait initialement à transporter des personnes et des marchandises vers la Lune et une fois qu’une base lunaire aurait été construite, elle viserait à s’envoler vers Mars.

Imaginez être un éléphant dont le cul a été jeté sur Mars, essayant de gérer la situation dans votre grande combinaison spatiale de la taille d’un éléphant. https://t.co/FsmrFJoWiY– Étoile de mer sans contrôle qui peut changer de nom (@IRHotTakes) 5 décembre 2022

Maintenant que nous avons presque tout chassé sur Terre, attrapé presque tous les poissons de l’océan et rendu l’air irrespirable, @Elon Musk n’a qu’un seul objectif en tête : faire la même chose avec Mars. C’est écœurant et je ne le supporterai pas. #BanSpaceX https://t.co/yfHvWqZfFW– Maxine Waters (parodie non affiliée) (@MaxineVVaters) 5 décembre 2022

Pendant ce temps, Neuralink de Musk, qui permettrait prétendument aux gens de communiquer directement avec un ordinateur à travers leurs pensées, en utilisant un appareil implanté dans leur cerveau, se prépare également pour une greffe humaine.

“Nous avons soumis, je pense, la plupart de nos documents à la FDA (US Food and Drug Administration) et nous pensons que dans environ six mois, nous devrions être en mesure d’avoir notre premier Neuralink chez un humain”, a déclaré Musk plus tôt ce mois-ci.

Il a ajouté : “Nous avons travaillé dur pour être prêts pour notre premier humain (implant), et nous voulons évidemment être extrêmement prudents et certains que cela fonctionnera bien avant de mettre un appareil chez un humain.”

