L’ARC s’est empressée d’annoncer une pause de déclaration de « simple confiance » de 11 heures, suggèrent des courriels internes

Une décision de dernière minute de suspendre les exigences de déclaration « de simple confiance » a poussé les responsables de l’agence fiscale canadienne à se démener pour informer le public des changements, suggèrent des courriels internes.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé en mars — quelques jours seulement avant la date limite de production — que les Canadiens ayant des fiducies simples ne seraient pas tenus de produire un formulaire de déclaration de revenus T3 en vertu des nouvelles règles de déclaration pour les fiducies entrées en vigueur au cours de la dernière saison des impôts. .

Une relation de simple confiance est une relation dans laquelle une personne, connue sous le nom de fiduciaire, est légalement propriétaire d’un bien ou d’un actif, mais n’en détient pas la propriété effective. Dans une telle relation, un « fiduciaire ne peut prendre aucune mesure sans instructions de ce bénéficiaire et la seule fonction du fiduciaire est de détenir le titre légal de la propriété », selon la définition du gouvernement .

Bien que certaines relations de simple confiance puissent être complexes, d’autres peuvent être plutôt simples, comme un compte bancaire partagé ou le nom d’un parent sur le titre de propriété de la maison d’un enfant afin de l’aider à se qualifier pour un prêt hypothécaire.

Des courriels internes, obtenus grâce à une demande d’accès à l’information, montrent une multitude de discussions entre les responsables de l’ARC dans les jours précédant l’annonce. Une grande partie de la discussion a porté sur la formulation de l’annonce elle-même.

L’annonce a été publiée sur le site Web de l’ARC dans l’après-midi du 28 mars. Mais les documents joints aux courriels suggèrent que les fonctionnaires ont commencé à travailler sur le libellé de l’annonce le 25 mars, un peu plus d’une semaine avant la date limite de production.

CBC News a demandé à l’ARC quand la décision de suspendre les exigences de production avait été prise à l’interne. L’agence n’a pas précisé quand cette décision a été prise.

La ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, a déclaré à la Chambre des communes en juin que plus de 44 000 Canadiens ont déposé des formulaires de simple fiducie cette année, malgré la suspension de l’exigence. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Des documents suggèrent que le gouvernement prévoyait toujours de se conformer à l’obligation de dépôt quelques semaines seulement avant l’annonce de la pause. Un courriel daté du 12 mars montre que l’agence cherchait à obtenir l’approbation du cabinet du ministre pour un dossier d’information qui serait envoyé aux députés et aux parties prenantes, décrivant les exigences de dépôt.

Un certain nombre de courriels étaient marqués « urgents » ou « de grande importance » à l’approche de la date limite de dépôt.

« [The minister’s office] aimerait que ce conseil fiscal soit publié demain, à condition d’avoir les documents requis de l’ARC et des Finances [department] sont en ordre », indique un e-mail daté du 26 mars. Ce délai n’a finalement pas été respecté.

Un courriel montre que l’agence fiscale attendait l’approbation du Bureau du Conseil privé le jour où l’annonce a été faite.

La nécessité de présenter un « récit plus clair »

L’ARC semble également avoir remanié sa stratégie de communication à la suite de l’annonce et de l’attention médiatique qui a suivi.

« Il y a eu des critiques dans les médias et de la part des parties prenantes concernant l’impact de la décision d’exempter les simples fiducies des nouvelles exigences de déclaration », indique un e-mail envoyé près de trois semaines après l’annonce.

Un courriel ultérieur indique que l’ARC a commencé à travailler sur un nouveau document de questions et réponses pour fournir des conseils à l’équipe des relations avec les médias. Les nouvelles lignes médiatiques ont été créées « dans le but de fournir un récit plus clair concernant la décision de l’agence de renoncer à l’obligation de dépôt », lit-on dans un e-mail.

Le « récit plus clair » ne semble avoir été approuvé que début mai, plus d’un mois après l’annonce de la pause.

Aucune possibilité de remboursement

Le nouveau document de questions et réponses suggère également que le gouvernement n’avait pas prévu au départ les plaintes des Canadiens qui avaient payé des centaines de dollars en frais de préparation de déclarations de revenus pour des documents qu’ils n’étaient finalement pas tenus de produire.

Plus de 44 000 Canadiens ont produit des formulaires T3 pour leurs simples fiducies, selon la ministre du Revenu Marie-Claude Bibeau a déclaré à la Chambre des communes en juin . Certains d’entre eux les contribuables ont demandé si le gouvernement les rembourserait pour les frais associés au dépôt avant l’annonce de la pause.

Début avril, CBC News a interrogé l’ARC sur les Canadiens qui avaient payé des frais de préparation de déclarations de revenus. L’agence n’a pas fourni de réponse définitive quant à savoir si le remboursement était une possibilité à l’époque.

Les courriels internes montrent que l’ARC n’avait pas de réponse solide jusqu’à ce que les nouvelles lignes médiatiques soient approuvées début mai.

« Aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’appliquerait pour permettre à l’ARC de rembourser aux contribuables les frais juridiques et comptables engagés pour préparer leurs déclarations de revenus », lit-on dans l’un des projets de réponses.

Il y a eu plusieurs e-mails concernant la question et la réponse sur le remboursement. Une grande partie de la discussion sur la formulation précise en a été expurgée.

L’ombudsman des contribuables canadiens, François Boileau, a annoncé en juillet qu’il examinait si la mise en place d’une nouvelle exigence de déclaration de simple fiducie respectait les droits des contribuables. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

L’ombudsman des contribuables du Canada a annoncé en juillet qu’il étudiait la possibilité de mettre en place une nouvelle exigence de déclaration de simple fiducie respecté les droits des contribuables .

L’ARC affirme que le ministère des Finances a proposé des modifications aux exigences de déclaration des simples fiducies qui sont encore en cours de finalisation.

« Le 12 août 2024, le ministère des Finances a annoncé des modifications proposées aux règles de déclaration des fiducies et a invité les Canadiens à partager leurs commentaires d’ici le 11 septembre 2024. L’ARC fournira des informations mises à jour dès qu’elles seront disponibles », a déclaré l’agence à CBC dans un communiqué. email jeudi.