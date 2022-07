L’ARC obtient de nouveaux avions pour le voyage du premier ministre et ravitaille les avions

L’Aviation royale canadienne (ARC) obtiendra deux Airbus A330-200 pour remplacer une partie de sa flotte vieillissante de CC-150 Polaris, a annoncé jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) – une flotte qui comprend Can Force One, le VIP avions utilisés pour transporter le premier ministre, le gouverneur général et d’autres personnalités.

Le contrat final pour les deux avions est évalué à 102 millions de dollars américains et a été attribué à l’International Airfinance Corporation, une Le communiqué de presse du MDN dit.

Les avions, qui ont été fabriqués en 2015, remplaceront les CC-150 Polaris, que l’ARC pilote depuis 1992. Les avions effectuent la majeure partie du ravitaillement en vol de l’ARC.

« Après près de 30 ans de service exceptionnel, l’ARC se tourne vers l’avenir de cette capacité cruciale », indique le communiqué de presse.

L’avion VIP utilisé pour transporter le premier ministre et le gouverneur général lors de voyages à l’étranger est un CC-150 Polaris modifié.

Le MDN indique dans le communiqué que les avions nouvellement acquis «joueront un rôle essentiel dans le ravitaillement en vol, le transport aérien stratégique, les évacuations aéromédicales et le transport stratégique du personnel du gouvernement du Canada, y compris le transport du premier ministre, du gouverneur général, et d’autres, pour les décennies à venir.”

L’acquisition fait partie de l’accord du gouvernement Projet de capacité stratégique de transport par pétrolier, un projet d’approvisionnement visant à remplacer le CC-150 Polaris. Le gouvernement cherche à acheter six avions au total.

L’Airbus A330-200 est un avion commercial. Airbus modifiera les deux avions pour répondre aux besoins de l’armée, indique le communiqué de presse du MDN.

Le MDN affirme que le nouvel aéronef « fournira à l’ARC une flexibilité accrue, permettant aux planificateurs de sélectionner l’aéronef le plus approprié pour une mission de transport aérien spécifique, et il augmentera la capacité de l’ARC à répondre à des besoins opérationnels imprévus, tels que des urgences nationales ou internationales ou humanitaires. mission de secours. »

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que l’Airbus A330-200 avait été choisi pour ses capacités et sa valeur.

« Le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir aux Forces armées canadiennes l’équipement dont elles ont besoin au meilleur rapport qualité-prix. Nous sommes impatients d’accepter ces deux aéronefs, car ils représentent une première étape importante pour éventuellement remplacer la capacité actuellement fournie par le CC150. flotte Polaris”, a-t-elle déclaré dans le communiqué de presse.

Le gouvernement estime que les deux avions arriveront à l’hiver 2023.