L’ARC licencie 20 employés pour des demandes de CERB inappropriées

L’Agence du revenu du Canada (ARC) affirme avoir licencié 20 employés qui ont reçu « de manière inappropriée » la prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB) pendant la pandémie de COVID-19, ce nombre étant susceptible d’augmenter à mesure qu’elle enquête sur des centaines d’autres cas.

Un porte-parole de l’ARC a confirmé les licenciements dans une déclaration à CTVNews.ca samedi matin.

« Comme l’ARC est responsable de l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu et de nombreuses prestations liées à la COVID-19, la norme de conduite la plus élevée pour les employés doit être respectée », a déclaré le porte-parole.

« L’ARC comprend l’importance de la transparence et de l’intégrité. L’ARC veille également à ce que les Canadiens et ses employés sachent que l’ARC prend très au sérieux toute forme d’acte répréhensible.

Le porte-parole a déclaré que l’agence enquêtait sur un «nombre très limité» d’employés – environ 600 ou moins de 1% des plus de 60 000 employés de l’ARC.

Certaines personnes peuvent avoir été éligibles au CERB pendant qu’il était disponible, a déclaré le porte-parole, puisque l’ARC emploie des personnes sous différents types d’emploi, y compris des contrats temporaires et étudiants.

« En cas de faute avérée à l’issue d’une enquête, les sanctions disciplinaires sont fonction de la gravité de la faute et des circonstances atténuantes et aggravantes éventuelles. Les fautes les plus graves entraînent les mesures disciplinaires les plus sévères, pouvant aller jusqu’au licenciement. Chaque examen est traité au cas par cas et aura son propre résultat », a déclaré le porte-parole.

« En plus des mesures disciplinaires, une inconduite grave pourrait entraîner la révocation de la cote de fiabilité d’un employé qui est une condition d’emploi à l’ARC. »

D’AUTRES CANADIENS NON ADMISSIBLES ONT REÇU DES PAIEMENTS CERB

Dans le cadre du programme CERB, les Canadiens pourraient recevoir jusqu’à 2 000 $ par mois en soutien financier si les mesures mises en place pour contrôler la pandémie de COVID-19 au Canada avaient affecté leur emploi.

Le vérificateur général du Canada a rapporté en décembre que sur les 211 milliards de dollars d’aide COVID-19 estimés que le gouvernement fédéral a fournis, 4,6 milliards de dollars en trop-payés ont été versés à des personnes qui n’étaient pas éligibles pour recevoir ces fonds.

En février, à la suite d’une enquête interne, Emploi et Développement social Canada a licencié 49 employés qui avaient reçu le CERB alors qu’ils y travaillaient.

Le porte-parole de l’ARC a déclaré que « la situation impliquant un nombre aussi limité de nos employés ne porte aucunement atteinte à l’honnêteté et à l’intégrité » de ceux « qui travaillent chaque jour de manière exemplaire pour servir les Canadiens ».

« La confiance que les particuliers et les entreprises ont envers l’ARC est la pierre angulaire du régime fiscal du Canada et c’est pourquoi l’ARC a le devoir d’administrer équitablement toutes les prestations, de sauvegarder et de protéger les renseignements des contribuables et de fournir des résultats aux Canadiens », a déclaré le a déclaré le porte-parole.

« En tout temps, nous nous attendons à ce que nos employés respectent le Code d’intégrité et de conduite professionnelle de l’ARC et le Code de valeurs et d’éthique du secteur public.