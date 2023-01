L’ARC dépose une plainte du travail contre le syndicat

OTTAWA –

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a déposé une plainte pour pratiques de travail déloyales contre le syndicat représentant les employés de l’impôt, affirmant qu’il ne négocie pas de bonne foi.

L’Alliance de la Fonction publique du Canada — Syndicat des employés de l’Impôt (AFPC-UTE) a quitté la table de négociation le 1er septembre, déclarant une impasse dans les négociations, puis s’est retirée de la médiation le 20 décembre.

Vendredi, l’ARC a déposé la plainte auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, lui demandant de faire revenir le syndicat à la table de négociation avant d’être autorisé à déclarer ou autoriser une grève.

Trois jours plus tôt, le syndicat avait annoncé qu’il lancerait des votes de grève pour environ 35 000 travailleurs qui se tiendraient du 31 janvier au 7 avril, période pendant laquelle le syndicat et l’ARC participeront également aux audiences de la Commission de l’intérêt public recommandées par la commission du travail. les 27 janvier et 20 février.

Le syndicat dit s’être retiré de la médiation parce que le Conseil du Trésor a annoncé une ordonnance de retour au travail pour tous les employés quelques jours seulement avant le début de la médiation, que l’ARC a choisi de respecter même si le retour au travail était un élément clé problème de négociation.

Il dit avoir demandé à l’ARC de retirer son ordonnance de retour au travail et de discuter du télétravail lors de la médiation, et lorsque l’ARC a refusé, le syndicat a choisi de se retirer.

Lorsque le syndicat a quitté la table de négociation, l’ARC a déclaré qu’il y avait plus de 200 revendications contractuelles en suspens, dont bon nombre impliquent ce qu’elle juge être des coûts importants pour l’ARC et les contribuables.

Le mouvement du syndicat vers une position de grève affecterait la saison des déclarations de revenus, a déclaré l’agence du revenu, ajoutant qu’elle était déçue des actions du syndicat.

Le syndicat, dans son communiqué annonçant les votes de grève, a déclaré que des salaires adaptés à l’inflation et une politique raisonnable de travail à distance sont essentiels pour parvenir à un accord avec l’ARC.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 janvier 2023.