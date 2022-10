L’ARC a identifié plus de 76 millions de dollars d’impôts impayés au Panama, selon les fuites de Paradise Papers

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a identifié plus de 76 millions de dollars en impôts dus par les Canadiens nommés dans les fuites de Panama et Paradise Papers sur des comptes à l’étranger. Mais l’agence ne peut pas – ou ne veut pas – dire si elle en a perçu un centime.

Un an après la fuite massive des Pandora Papers — qui a mené à des enquêtes et à des modifications législatives dans plusieurs pays du monde — l’ARC affirme que sa « mesure de conformité » est toujours en cours et qu’elle ne peut pas dire combien de Canadiens, le cas échéant, nommés dans les documents font l’objet d’une vérification ou d’une enquête.

Les critiques de l’opposition affirment que les nouvelles informations montrent que l’ARC doit mieux lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal des Canadiens fortunés.

« Je dirais que les réponses de l’ARC sont choquantes », a déclaré la porte-parole du NPD en matière de revenus, Niki Ashton. “Cela témoigne vraiment de la manière dont le gouvernement canadien … ne s’en prend pas aux ultra-riches qui s’en sortent avec l’évasion fiscale et évitent leurs impôts.”

« Nous devons nous demander ce qui est à l’origine d’un manque d’action ou d’un manque de progrès significatifs à l’ARC dans ces dossiers ? » a déclaré le député conservateur Adam Chambers. “Parce que nous sommes beaucoup plus en retard sur nos pairs et qu’il s’agit de faire en sorte que les Canadiens et les contribuables paient leur juste part.”

En 2016, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui comprend CBC, a envoyé une onde de choc dans le monde entier en publiant les Panama Papers. Les documents jettent un nouvel éclairage sur le monde secret des paradis fiscaux offshore utilisés par certaines des personnes les plus riches du monde, souvent pour cacher des actifs ou réduire leurs factures fiscales.

Les reportages basés sur la fuite de plus de 11,5 millions de documents de l’ancien cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca ont entraîné des démissions, des enquêtes criminelles et la collecte de plus de 1,7 milliard de dollars d’impôts dans le monde.

En 2017, l’ICIJ a lancé les Paradise Papers – des histoires publiées dans le monde entier sur la base de 13,4 millions de documents divulgués. Les Pandora Papers, basés sur 11,9 millions de documents divulgués par 14 fournisseurs de services offshore, ont été publiés en octobre 2021.

Dans sa réponse aux questions inscrites au Feuilleton de la Chambre des communes et aux questions posées par CBC News, l’ARC a déclaré qu’il faudrait du temps pour examiner les informations contenues dans les fuites de l’ICIJ.

« Bien que certains contribuables aient coopéré avec l’ARC, le travail de vérification prendra plusieurs années, car de nombreux contribuables résistent à l’obligation de donner accès aux livres et registres et ont recours aux poursuites devant les tribunaux pour entraver les vérifications de l’Agence du revenu du Canada (ARC). “, a écrit l’agence dans un courriel à CBC.

“En conséquence, ces audits peuvent être chronophages et complexes.”

L’ARC a déclaré que la collecte initiale d’informations et l’analyse des données pour les Panama Papers ont pris à elles seules trois ans, “car bon nombre des liens initialement supposés avec le Canada ne pointaient finalement pas vers les contribuables canadiens”.

L’ARC a déclaré qu’au 26 août, elle avait effectué 265 audits liés aux Panama Papers qui ont identifié 75 millions de dollars d’impôts impayés. Plus de 150 audits sont toujours en cours. Les Paradise Papers ont mené à 106 audits terminés qui ont identifié 1,6 million de dollars d’impôts impayés, et plus de 25 audits sont toujours en cours, a déclaré l’ARC.

C’est plus de trois fois le montant d’impôts impayés rendu public par l’ARC.

L’ARC ne dira pas combien elle a perçu

L’agence indique que le montant comprend les ajustements fiscaux pour les années auditées, ainsi que les ajustements pour les années futures et les pénalités pour négligence grave.

Bien qu’elle ait été interrogée à plusieurs reprises par CBC News, l’ARC n’a pas encore dit quelle part de l’argent des impôts impayés qu’elle a identifié a effectivement été perçue. L’agence a déclaré qu’elle ne pouvait pas indiquer quelle partie de la somme totale due est contestée devant les tribunaux.

Dans sa réponse à une question au Feuilleton, l’ARC a déclaré qu’il lui fallait en moyenne 569 jours pour traiter et fermer les dossiers des Paradise Papers et 444 jours pour les dossiers des Panama Papers.

Les enquêtes criminelles sur les Panama Papers prennent également des années.

REGARDER: La fuite des Pandora Papers et les paradis fiscaux offshore pour les riches

La fuite des “Pandora Papers” révèle les paradis fiscaux offshore des riches et célèbres Une nouvelle fuite massive de documents surnommée « The Pandora Papers » met en lumière la façon dont les riches et les célébrités cachent leur argent et comment un monde de paradis fiscaux offshore est toujours en plein essor. Les documents ont été obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation, qui comprend la CBC. Parmi les Canadiens nommés dans les documents figurent le patineur artistique Elvis Stojko et le pilote automobile Jacques Villeneuve.

Dans sa réponse à une question inscrite au Feuilleton, l’ARC a indiqué qu’au 31 mars, seuls cinq cas avaient été renvoyés pour enquête criminelle. Trois enquêtes criminelles ont été abandonnées, laissant deux en cours.

Aucune accusation n’a été portée. Aucune enquête criminelle n’a été ouverte à la suite des Paradise Papers ou des Pandora Papers.

Dans sa réponse à une deuxième question au Feuilleton, l’ARC a déclaré que son programme d’observation des personnes fortunées avait entraîné une condamnation en lien avec des impôts impayés. Mais alors que l’ARC publie régulièrement des informations sur les condamnations, elle a refusé d’identifier le cas.

“Bien que le nom du contribuable et les informations sur la condamnation figurant dans la notification d’exécution fassent partie du dossier public, identifier que l’enquête pénale a commencé à la suite d’une saisine de la Direction de la conformité des personnes fortunées et par conséquent que le contribuable est une personne fortunée constituerait une violation. de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu », a écrit la porte-parole de l’ARC, Sylvie Branch, dans une réponse par courriel.

Cas renvoyés pour enquête criminelle

Dans les documents déposés à la Chambre, l’ARC a déclaré que depuis avril 2015, 53 cas liés à la planification fiscale agressive et à la conformité à l’étranger examinés par la Direction des personnes fortunées ont été renvoyés pour enquête criminelle, dont quatre qui ont été renvoyés au ministère public. Service du Canada pour d’éventuelles accusations criminelles.

Entre avril 2015 et le 17 juin 2022, la direction a ouvert 10 160 audits et en a réalisé 8 421, a indiqué l’agence.

Chambers a déclaré que l’ARC semble avoir du mal à faire appliquer le code des impôts existant.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin d’augmenter les impôts des Canadiens”, a déclaré Chambers. “Je pense que ce que nous devons faire, c’est nous assurer que ceux qui doivent des impôts paient réellement les impôts qu’ils doivent.

“Franchement, si vous regardez certains des rapports récents, il y a beaucoup d’argent là-dedans. Si les gens ne payaient que ce qu’ils étaient censés payer, nous n’aurions peut-être pas à envisager d’importantes augmentations d’impôts pour le reste du pays. “

Simplifier le code des impôts, selon un député

Chambers a déclaré qu’il aimerait voir le code des impôts du Canada simplifié.

“Nous avons besoin d’une révision importante du code des impôts pour réduire la complexité, mais aussi pour donner aux autorités les outils nécessaires pour poursuivre, condamner et découvrir les activités d’évasion fiscale”, a-t-il déclaré.

Ashton a déclaré que les antécédents de l’ARC en matière de poursuite des riches fraudeurs fiscaux envoient le mauvais message aux autres Canadiens.

“En cette période de crise économique pour de nombreuses familles canadiennes, ce que beaucoup constatent, c’est qu’il existe un ensemble de règles pour un ensemble de personnes, les riches de notre pays, et un ensemble de règles pour tous ceux qui doivent payer leur juste part. ,” dit-elle.

“Alors comblons cet écart et voyons les libéraux prendre au sérieux l’évasion fiscale et l’évitement fiscal en prenant des mesures immédiates.”

REGARDER: Une fuite de documents révèle des comptes offshore secrets appartenant à des politiciens et des célébrités

La fuite des “Pandora Papers” révèle des comptes offshore secrets de politiciens et de célébrités Une nouvelle fuite massive de dossiers financiers sur les paradis fiscaux, encore plus importante que les Panama Papers, montre 35 dirigeants mondiaux actuels ou anciens et plus de 300 autres fonctionnaires du monde entier qui ont détenu des actifs dans ou via des paradis fiscaux.

Ashton a demandé au gouvernement de supprimer les échappatoires fiscales et de donner à l’ARC les ressources nécessaires pour lutter contre l’évasion fiscale.

Chambers et Ashton ont tous deux déclaré qu’ils aimeraient voir des audiences de comités parlementaires sur le bilan de l’ARC en matière de répression de l’évasion fiscale à l’étranger.

DT Cochrane, économiste chez Canadiens pour une fiscalité équitable, a déclaré que les employés de l’ARC prennent au sérieux la question de l’évitement fiscal, mais ont besoin de plus de ressources.

« Nous savons par les gens qui travaillent à l’ARC qu’ils prennent la question très au sérieux et qu’ils poursuivent cela aussi vigoureusement qu’ils le peuvent, mais ils manquent de beaucoup des ressources nécessaires », a-t-il déclaré. “C’est pourquoi le Canada est en retard sur beaucoup de ses compatriotes internationaux dans le traitement des Panama Papers, des Paradise Papers, des Pandora Papers.”