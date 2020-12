2020 a été une année pour le moins décevante. À tel point que l’excitation pour Noël – ou plus exactement, la fin de l’année – était palpable.

Cependant, l’enthousiasme des gens a été sensiblement atténué lorsqu’ils ont vu le sapin de Noël du Rockefeller Center arriver de Oneonta, New York, le 14 novembre. Cauchemar avant Noël.

Comme une Instagram l’utilisateur l’a dit: « Cet arbre ressemble à 2020. » Une autre personne a été plus gentille et a décrit l’arbre comme étant simplement «maigre», une manière bien plus agréable de dire qu’il ressemblait aux plantes d’intérieur que nous avons toutes achetées ce printemps.

Et comme l’arbre a mis environ 80 ans à atteindre sa hauteur de 75 pieds, il y avait peu d’espoir qu’il devienne plus plein du jour au lendemain.

Pourtant, l’équipe du Rockefeller Center a réussi à le réussir, et franchement, cet arbre a eu un éclat majeur avec l’aide de super glue et de cristaux Swarovski.