L’arbre de Noël national prend vie avec l’éclairage de Biden

WASHINGTON (AP) – “Cinq, quatre, trois, deux, un!” et l’imposant arbre de Noël national flamboyait de couleurs vives mercredi soir alors que le président Joe Biden marquait une tradition américaine centenaire menant l’éclairage près de la Maison Blanche.

Le président, rejoint par la première dame Jill Biden et l’hôte LL Cool J, a dirigé la foule festive bravant le temps humide et froid dans un compte à rebours avant que l’arbre ne soit illuminé.

Biden a prononcé de brèves remarques sur l’unité et la promesse américaines, concluant de manière exubérante alors que Jill Biden soufflait un baiser, “De la famille Biden à vous, Joyeux Noël, Amérique!”

La tradition remonte à 1923 lorsque le président Calvin Coolidge a marché de la Maison Blanche à l’Ellipse pour allumer un sapin de 48 pieds décoré de 2 500 ampoules électriques en rouge, blanc et vert, en tant que chorale locale et un quatuor de l’US Marine Band. effectué. La cérémonie d’illumination a eu lieu année après année, attirant des milliers de personnes à Washington, à quelques exceptions près en temps de guerre et de tragédie nationale.

Le sapin blanc actuel de 27 pieds a été planté l’année dernière.

Le vice-président Kamala Harris et le deuxième gentleman Doug Emhoff ont rejoint les Bidens pour assister à certaines des performances musicales de la soirée.

En 2020, en raison de problèmes de santé liés au COVID-19, l’éclairage n’avait pas de public en direct. Après l’assassinat du président John F. Kennedy le 22 novembre 1963, le président Lyndon Johnson a reporté la cérémonie jusqu’à quelques jours avant Noël alors que la nation observait une période de deuil national de trente jours. Et la tradition a été interrompue de 1941 à 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale.

CBS diffusera la cérémonie d’illumination de l’arbre dans la soirée du 18 décembre, une semaine avant Noël. La cérémonie de cette année comprenait des performances du US Marine Band, d’Ariana DeBose, de Shania Twain, des Estefans et d’autres.

