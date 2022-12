L’arbre de Noël illumine le centre-ville de Kelowna et fait scintiller tout l’endroit

Le marché du centre-ville, le groupe live, le Père Noël et le patinage ont été des succès lors de l’illumination annuelle des arbres

Le centre-ville de Kelowna vient de devenir «beaucoup» plus lumineux.

L’arbre de Noël de Stuart Park a été allumé à 16 h 45 le 3 décembre, tandis que l’odeur des mini-beignets et de la musique d’un groupe live remplissait le front de mer.

Le Père Noël était à l’événement pour aider à répandre la joie des fêtes.

L’événement du centre-ville a attiré des centaines de personnes qui ont apprécié la patinoire, le marché extérieur et le groupe qui a joué jusqu’à la tombée de la nuit.

Pour plus d’activités amusantes à faire autour de Kelowna cette saison des Fêtes, visitez tourismkelowna.com.

