L’Arbre de l’espoir digne d’une marque de fabrique illumine le Landmark District de Kelowna

L’Arbre de l’espoir illumine à nouveau le Landmark District de Kelowna le long de l’avenue Harvey.

Une foule de familles, de chiots et de couples dignes du film Hallmark se sont réunis pour boire du chocolat chaud et célébrer l’illumination du plus grand sapin de Noël de Kelowna le 25 novembre.

Lors de l’événement, les gens ont eu l’occasion de faire un don au YMCA du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique et au BGC Okanagan. Tous les fonds recueillis lors de la campagne de l’Arbre de l’espoir seront jumelés par la Fondation Stober, pour susciter l’espoir dans la communauté.

Il y aura une autre cérémonie d’illumination des arbres au centre-ville de Kelowna le 3 décembre, au parc Stuart. L’événement du centre-ville comprendra également un marché de rue, des spectacles, du patinage et le Père Noël.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Vacances de NoëlVille de KelownaFêtesEspoir