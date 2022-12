L’arbre de l’espoir de Kelowna est presque à la ligne d’arrivée de l’objectif de don

Le YMCA de l’intérieur du sud et le BGC Okanagan sont sur la ligne d’arrivée pour atteindre leur objectif Arbre de l’espoir, mais ont besoin de l’aide du public.

Cette année, tous les dons à la 25e campagne annuelle de l’Arbre de l’espoir jusqu’à 500 000 $ sont égalés par la Fondation Stober, ce qui porterait le total à 1 million de dollars.

À l’heure actuelle, 403 000 $ ont été amassés grâce à de nombreuses entreprises locales et membres de la communauté.

« S’il n’y avait pas eu des organisations comme le YMCA et ses donateurs, je serais probablement mécontent de travailler dans un emploi mal rémunéré », a déclaré les Kennedy, une famille locale qui a été aidée par le YMCA. « Quand je suis arrivée à Kelowna, j’étais enceinte et j’avais peu de soutien. Le YMCA m’a aidé à naviguer dans la vie de jeune parent en difficulté en me fournissant une communauté bienveillante, en m’enseignant des compétences vitales et parentales, et en me soutenant, moi et mes enfants, pendant que je poursuis mes études pour devenir infirmière.

Les dons qui aident à atteindre l’objectif de 500 000 $ servent à nourrir les enfants, à garder les jeunes à l’école et à des programmes inclusifs pour les familles.

Les gens ont jusqu’au 31 décembre pour faire un don.

Pour plus d’informations ou pour faire un don, visitez treeofhopekelowna.ca.

