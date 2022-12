L’arbitre Stéphanie Frappart dirigera la première équipe 100 % féminine à la Coupe du monde

Pierluigi Collina, le président de la commission des arbitres de la FIFA, connu pour être dur avec ses collègues, fait l’éloge de Frappart. “J’espère qu’il y aura plus de Frapparts à l’avenir et que cela ne constituera plus une bizarrerie ou une nouvelle”, a déclaré Collina à la presse italienne en 2021. Aux Globe Soccer Awards en 2019, Frappart a remporté un prix en tant que meilleur arbitre et Collina lui a remis le trophée.

Frappart a déclaré aux journalistes français qu’elle était “consciente” que sa présence dans le tournoi “va inspirer”. Mais elle préférerait laisser parler son sifflet.

“Je ne veux pas être jugée différemment à cause de mon sexe mais à cause de mes talents d’arbitre”, a-t-elle déclaré.

Au Qatar, Stéphanie Frappart a déjà officié en tant que quatrième arbitre lors de deux matches de la phase de groupes, lorsque le Mexique affrontait la Pologne et que le Portugal affrontait le Ghana.