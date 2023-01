L’arbitre montre un carton blanc dans le match Benfica-Sporting

L’arbitre Catarina Campos a montré un carton blanc lors du match de Benfica contre le Sporting Lisbonne samedi. João Rico/DeFodi Images via Getty Images

Un carton blanc a été montré au staff médical de Benfica et du Sporting Lisbonne lors des quarts de finale de la Coupe du Portugal féminine samedi.

Alors que Benfica menait 3-0 à la 44e minute, le personnel médical des deux équipes a couru au secours d’un fan qui s’était évanoui dans les gradins.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Une fois l’épisode résolu, l’arbitre portugais Catarina Campos a montré un carton blanc aux deux membres du personnel médical, qui a été accueillie par les applaudissements et les acclamations des supporters de l’Estadio da Luz de Lisbonne.

Alors que les cartons jaunes et rouges sont utilisés comme moyen de discipliner les joueurs et le personnel d’entraîneurs pour mauvaise conduite pendant les matchs, un carton blanc peut être montré au Portugal pour reconnaître et louer les actes de fair-play.

L’utilisation de la carte blanche est une initiative du Plan national portugais pour l’éthique dans le sport (PNED) visant à influencer la pratique du sport avec fair-play et a été adopté par la Fédération portugaise de football (FPF) dans leurs tournois.

Benfica a remporté le match 5-0 pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition.

Le derby de samedi restera également dans les mémoires car il a mis en place un nouveau record d’affluence dans le football féminin au Portugal, avec 15 032 personnes présentes, le précédent record de mai 2022 étant de 14 221.