L’arbitre met fin à la déroute de l’USMNT sur le Mexique tôt au milieu des chants anti-gay

Le tableau de bord lors du match États-Unis-Mexique à Las Vegas montre les protocoles de la Concacaf pour sa campagne anti-discrimination. Getty Images

La victoire 3-0 de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre le Mexique en demi-finale de la Concacaf Nations League jeudi a été interrompue avant la fin du temps d’arrêt de la seconde mi-temps en raison de la discrétion de l’arbitre.

L’arbitre Ivan Barton, qui avait déjà distribué quatre cartons rouges dans le match, a mis le match en pause à la 89e minute en raison de chants anti-gay entendus par la foule au stade Allegiant de Las Vegas. Le jeu a repris et à quatre minutes de la fin du temps additionnel, Barton a donné le coup de sifflet final après qu’un coup de pied de but du gardien américain Matt Turner a de nouveau été accueilli par le chant anti-gay.

La Concacaf a déclaré à ESPN après le match que le match n’avait pas été abandonné en raison des protocoles de la fédération concernant le chant, mais à la « discrétion de l’arbitre ».

La Fédération mexicaine de football (FMF) a eu du mal ces dernières années à réduire le chant anti-gay qui est généralement crié lors des coups de pied adverses.

La FIFA a infligé des amendes à la FMF en raison de l’action des fans, qui comprenait une sanction de 108 000 $ en janvier pour le chant lors de la Coupe du monde 2022.

La FMF a tenté d’éradiquer les cris discriminatoires par des moyens tels que les messages d’intérêt public, les publications sur les réseaux sociaux et les annonces d’avant-match des joueurs.

La Concacaf a également annoncé plus tôt dans la journée qu’ils avaient relancé une « Ce qui ne va pas est une campagne anti-discrimination » qui vise à « sensibiliser à l’importance de l’inclusivité et de l’égalité ». Dans le cadre de la campagne, la Concacaf a déclaré qu’il y aurait une sécurité accrue et une « approche plus proactive pour expulser les fans qui se livrent à des chants discriminatoires ».

La question de savoir si US Soccer agit de manière plus rigide reste en suspens. En avril, la fédération a adopté une politique qui pourrait punir les chants discriminatoires pendant les matchs. Si des chants désobligeants sont entendus, une équipe pourrait se voir interdire de participer à un match international aux États-Unis pendant deux ans. Une deuxième violation entraînerait une sanction de cinq ans et une troisième une interdiction permanente.

Une source a déclaré à ESPN plus tôt cette année que tant que le Mexique tenterait de bonne foi d’éradiquer les chants, il n’y aurait pas de sanctions. Il existe également une incertitude quant au seuil à franchir pour que l’interdiction entre potentiellement en vigueur.